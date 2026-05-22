- 22.05.2026, 14:20:03
GRÜNE — TERMINE
Von 25. bis 31. Mai
Montag, 25. Mai
09:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt gemeinsam mit Landessprecherin Anja Haider-Wallner an der „Burgenland Tour“ des ORF Burgenland teil.
Ort: St. Margarethen im Burgenland
Dienstag, 26. Mai
16:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler nimmt gemeinsam mit den Parteivorsitzenden der Grünen Wien Judith Pühringer und Peter Kraus an der Lobau-„Milliardenshow“ teil. Diese findet im Rahmen der Kampagne „Lobau oder Tunnel – auf welcher Seite stehst du?“ statt.
Ort: Bundesländerplatz, Mariahilfer Straße, 1060 Wien
19:30 Uhr: Stv.- Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Vienna Shorts Eröffnung teil.
Ort: Gartenbaukino, 1010 Wien
Mittwoch, 27. Mai
13:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler und Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nehmen an der Großdemonstration gegen die geplanten Budgetkürzungen der Universitäten teil.
Ort: Universität Wien, Universitätsring 1, 1010 Wien
Samstag, 30. Mai
10:00 Uhr: Unter dem Motto „Fairer statt schwerer“ findet der 48. Bundeskongress der Grünen in Graz statt.
Ort: Messe Graz, Messeplatz 1, 8010 Graz
Sonntag, 31. Mai
09:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler und Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer nehmen am 38. Österreichischen Frauenlauf teil.
Ort: Prater, 1020 Wien
