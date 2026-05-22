Allianz Österreich auf Spitzenplatz der Best Workplaces™ Austria 2026

Wien (OTS) -

Great Place To Work® bestätigt erneut die Allianz als einen der besten Arbeitgeber des Landes

Platz 2 in der Kategorie XL – und als einzige Versicherung im gesamten Ranking

Allianz Österreich bereits zum vierten Mal in Folge als „Great Place to Work“ zertifiziert

Die Allianz Österreich zählt, wie schon im Vorjahr, auch im Jahr 2026 offiziell zu den Best Workplaces™ Austria. Das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place To Work® hat heute die Top-Arbeitgeber:innen des Landes ausgezeichnet. Die Allianz konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern und ist mit Platz 2 in der Kategorie XL (mehr als 500 Mitarbeitende) erneut unter den besten Unternehmen Österreichs vertreten – als einzige Versicherung, die ausgezeichnet wurde.

Grundlage der Auszeichnung ist eine unabhängige Analyse der Arbeitsplatzkultur sowie eine anonyme Befragung der Mitarbeiter:innen. Bewertet werden zentrale Dimensionen wie Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist. Die Rückmeldungen der Allianz-Belegschaft zeigten auch heuer deutlich: Vertrauen, Zusammenhalt und die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln, prägen die tägliche Zusammenarbeit.

Daniel Matić, CEO der Allianz Österreich, betont: „Unser Aufstieg auf Platz 2 und die erneute Auszeichnung als Best Workplace sind für uns ein starkes Signal: Exzellenz und ein positives, wertschätzendes Arbeitsumfeld sind kein Widerspruch, sie sind die Grundlage für nachhaltigen Erfolg. Dass wir dabei als einziges Versicherungsunternehmen in Österreich ausgezeichnet wurden, unterstreicht unseren Anspruch, Maßstäbe zu setzen. Bei der Allianz Österreich schaffen wir bewusst ein Umfeld, in dem Menschen ihr Potenzial entfalten, Verantwortung übernehmen und gemeinsam Spitzenleistung möglich machen. Ein großes Dankeschön an unsere Mitarbeiter:innen, die diese Auszeichnung möglich gemacht haben.“

„Diesen Erfolg verdanken wir vor allem unseren Kolleg:innen“, ergänzt Stefan Weinhofer, Head of People & Culture der Allianz Österreich. „Ihre Leidenschaft, ihr Gestaltungswille und ihr Mut, Dinge zu hinterfragen und besser zu machen, haben einen Arbeitsplatz geschaffen, an dem Menschen gerne arbeiten. Das starke Feedback in der Great-Place-to-Work-Befragung und die erneute Auszeichnung als Best Workplace sind ein klarer Beweis dafür.“

Arbeiten bei der Allianz Österreich

Die Allianz Österreich hat ihren Sitz im ICON Tower am Wiener Hauptbahnhof, einem der modernsten und nachhaltigsten Bürogebäude des Landes. Eine gelebte Du-Kultur über alle Hierarchieebenen und ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe prägen das Arbeitsumfeld. Rund 1.700 Mitarbeitende sind hier in über 100 unterschiedlichen Berufsbildern tätig.

Großer Wert wird auf persönliche und fachliche Weiterentwicklung gelegt: Zahlreiche Lernangebote, fix eingeplante Lernzeiten und eine fördernde Führungskultur schaffen optimale Voraussetzungen für Wachstum. Darüber hinaus engagiert sich die Allianz aktiv für eine vielfältige Unternehmenskultur, z.B. durch Arbeitsgruppen und Inklusionsnetzwerke.

Gesundheit und Vorsorge haben einen hohen Stellenwert. Mitarbeitende profitieren von Angeboten wie Arbeitsmedizin, Fitness- und Ernährungsprogrammen, kostenloser psychologischer Beratung (Instahelp), Sportverein, Turnieren und weiteren Gesundheitsinitiativen. Eine betriebliche Altersvorsorge sowie attraktive Konditionen auf Versicherungsprodukte ergänzen das Vorsorgepaket.

Zusätzlich bietet die Allianz zahlreiche Benefits, darunter Mitarbeiter:innen-Aktien, bis zu 25 Tage Arbeiten aus dem Ausland, flexible Home-Office-Regelungen, Essenszuschüsse, Shopping-Vergünstigungen und vieles mehr.