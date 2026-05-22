IV-Präsident Knill gratuliert Maciej Witucki zur Wahl zum BusinessEurope-Präsidenten

Wien (OTS) -

Im Rahmen des heutigen Treffens der Präsidentinnen und Präsidenten der Mitgliedsverbände des europäischen Industrie- und Arbeitgeberverbandes BusinessEurope in Dublin wurde der polnische Unternehmer Maciej Witucki zum neuen Präsidenten von BusinessEurope gewählt. Im Namen der österreichischen Industrie gratuliert der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Knill, Witucki zur Wahl: „Maciej Witucki ist eine ausgezeichnete Wahl für die Führung von BusinessEurope in einer entscheidenden Phase für den Wirtschaftsstandort Europa. Er verfügt über umfassende internationale Managementerfahrung, ist ein überzeugter Europäer und kennt die Herausforderungen der europäischen Industrie aus langjähriger Tätigkeit auf nationaler und europäischer Ebene. Die IV freut sich auf die weitere enge Zusammenarbeit mit ihm in seiner neuen Funktion.“

Zugleich dankte Knill dem scheidenden Präsidenten Fredrik Persson für dessen engagierten Einsatz in den vergangenen Jahren: „Fredrik Persson hat sich mit großer Konsequenz für die Stärkung der europäischen Wettbewerbsfähigkeit eingesetzt und wichtige industriepolitische Impulse auf europäischer Ebene gesetzt. Im Namen der österreichischen Industrie danke ich ihm herzlich für sein Engagement und die ausgezeichnete Zusammenarbeit.“ Witucki übernimmt die Präsidentschaft von BusinessEurope mit 1. Juli 2026 für zunächst zwei Jahre.

Über BusinessEurope

BusinessEurope – Europas bedeutendster Arbeitgeberdachverband – vertritt mehr als 20 Mio. kleine, mittlere und große Unternehmen in Europa. Der Verband vereint 42 Arbeitgeber- und Industrieverbände aus 36 Ländern und ist offizieller Arbeitgeberpartner des Europäischen Sozialen Dialoges. Die IV wurde bereits im Jahr 1986, also neun Jahre vor dem österreichischen EU-Beitritt, als offizielle und einzige Vertreterin Österreichs Mitglied.

Ein Foto von Georg Knill und Maciej Witucki finden Sie HIER.