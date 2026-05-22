Neuer Innenhof im PBZ Berndorf feierlich eröffnet

St. Pölten (OTS) -

Im festlichen Rahmen wurde der neu gestaltete Innenhof des Pflege- und Betreuungszentrums (PBZ) Berndorf eröffnet. Zahlreiche Ehrengäste, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Bewohnerinnen und Bewohner nahmen an der Veranstaltung teil und würdigten gemeinsam die gelungene Umsetzung eines Projekts, das nach langer Planungs- und Entwicklungsphase nun realisiert werden konnte.

„Solche Projekte gelingen nur dann wirklich, wenn alle Beteiligten Hand in Hand zusammenarbeiten. Besonders wichtig war es, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des PBZ Berndorf aktiv einzubinden. Sie kennen die Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner am besten. Das Ergebnis ist ein Innenhof, der einen echten Mehrwert für die Menschen schafft, die hier leben“, betonte die Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und hob mit Blick auf die Zukunft moderner Pflege- und Betreuungszentren hervor: „Unsere Pflegezentren sind nicht nur Orte der Betreuung, sondern das Zuhause der Bewohnerinnen und Bewohner. Deshalb gewinnen neben der pflegerischen Qualität auch Begegnung, Bewegung und Aufenthaltsqualität zunehmend an Bedeutung. Unser Ziel ist es, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Selbstbestimmung und Lebensqualität fördern.“

Begrüßt wurden die Ehrengäste durch die Direktorin des PBZ Berndorf Monika Gigerl sowie die stellvertretende kaufmännische Direktorin Regina Bauer. Unter den Gästen befanden sich der Vorstand der NÖ Landesgesundheitsagentur Gerhard Dafert, die Geschäftsführerin der Gesundheit Thermenregion Silvia Bodi, Klaus Neubauer, Assistent der Geschäftsführung, Otto Sild von der Abteilung BD6, Vertreter des Architekturbüros Strixner, Bürgermeister Jürgen Schrönkhammer, Vertreter der ausführenden Firmen, Ursula Lang („Tänze im Sitzen“) sowie Stephan Duursma, der ab 1. Juni die interimistische Leitung des PBZ Berndorf übernehmen wird. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Präsentation des neu gestalteten Innenhofes, der künftig als geschützter, barrierearmer Begegnungs- und Bewegungsraum für Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dienen wird.

Bereits seit der Eröffnung des Hauses im Jahr 1998 gab es unterschiedliche Überlegungen zur Nutzung und Gestaltung des Innenhofes. Ein wesentliches Problem lag jedoch in der eingeschränkten Nutzbarkeit des Geländes: Die Wiesenfläche war insbesondere für Menschen mit Gehbeeinträchtigungen, Rollator oder Rollstuhl schwer zugänglich.

Daher entstand im Zuge neuer Überlegungen zu einem Rundweg rund um das Haus das Konzept für die umfassende Neugestaltung des Innenhofes. Ziel war es, einen geschützten, sicheren und barrierearmen Außenbereich zu schaffen, der den Bedürfnissen der Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich entspricht. Entstanden sind ein kleiner Rundweg, zusätzliche Sitz- und Aufenthaltsmöglichkeiten, eine Überdachung der Terrasse sowie ein direkter Zugang aus dem Wohnbereich. Der bestehende große Baum blieb als natürlicher Schattenspender erhalten. Der neue Innenhof bietet nun vielfältige Möglichkeiten für Begegnung, Bewegung, therapeutische Aktivitäten sowie kleine Familienfeiern in geschützter Atmosphäre. Durch die windgeschützte Lage kann der Bereich bereits früh im Jahr genutzt werden. Gleichzeitig ermöglicht die geschützte Situation einen Aufenthalt im Freien ohne störende Einblicke von außen.

„Für viele Bewohnerinnen und Bewohner bedeutet der Zugang ins Freie ein Stück Freiheit. Sich selbstständig bewegen zu können, frische Luft zu genießen oder einfach draußen zu sitzen, trägt wesentlich zum Wohlbefinden bei. Lebensqualität endet nicht an der Tür – sie setzt sich draußen fort“, so NÖ LGA Vorstand Gerhard Dafert. Zudem hob er hervor, wie wichtig es ist, dass Einrichtungen ihre Ideen aktiv einbringen: „Der neue Innenhof in Berndorf zeigt eindrucksvoll, was möglich ist, wenn Ideen aus dem Alltag ernst genommen werden. Die Bedürfnisse der Menschen werden oft erst dort sichtbar, wo sie täglich leben. Genau daraus entstehen die besten Lösungen.“

Gerade für Menschen mit dementiellen Erkrankungen stellt der neue Innenhof eine wertvolle Ergänzung dar. Während die Lage des Hauses im Park grundsätzlich Aufenthalte im Freien ermöglicht, schaffen nahegelegene Straßen, die Bahnstrecke sowie der Bach potenzielle Gefahrenquellen. Der neugestaltete Innenhof bietet daher zusätzliche Sicherheit und ermöglicht gleichzeitig mehr Selbstständigkeit und Lebensqualität. Mit der Eröffnung des neuen Innenhofes wurde im PBZ Berndorf ein weiterer wichtiger Schritt gesetzt, um den Bewohnerinnen und Bewohnern ein modernes, sicheres und lebensnahes Umfeld zu bieten.

Für die musikalische Umrahmung bei der Eröffnungsfeier sorgten die „Muski Bua“, die Segnung des neuen Innenhofes erfolgte durch die Pfarrer Rainer Gottas und Christian Lechner.

Nähere Informationen: NÖ LGA – Gesundheitsregion Thermenregion GmbH, Gerald Spiess, MA, Medien-Koordinator, Mobiltelefon +43 676 858 70 38520, E-Mail [email protected]