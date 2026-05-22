Kunst trifft Digitalisierung: ACP Graz wurde zur Bühne für Urban Art und Skulptur

Graz (OTS) -

Auf Einladung von ACP-Süd-Geschäftsführer Hubertus Seeberger verwandelte sich das neue ACP Bürogebäude in der Grazer Herrgottwiesgasse in einen außergewöhnlichen Schauplatz zeitgenössischer Kunst. Das Künstlerduo Stefan Temmel alias „stebo“ und Bildhauer Christian Gollob präsentierte neue Werke aus Urban Art, Pop Art, Street Art sowie Skulpturen aus Stein, Bronze und Edelstahl. Musikalisch begleitet wurde der Abend von DJ Graszias.

„ Mit unserem neuen Standort wollten wir bewusst mehr schaffen als ein klassisches Bürogebäude. Das Gebäude soll ein Ort für Innovation, Begegnung und Inspiration sein – und genau das wurde bei dieser Vernissage eindrucksvoll sichtbar “, betonte ACP-Süd-Geschäftsführer Hubertus Seeberger.

Besonders bemerkenswert: stebo und Christian Gollob zeichnen auch für den gesamten künstlerischen Auftritt des ACP-Standorts verantwortlich – von der Fassadengestaltung bis hin zu den Skulpturen im Innenbereich. Damit wird Kunst integraler Bestandteil eines Gebäudes, das Technologie, moderne Arbeitswelten und Kreativität miteinander verbindet.

Stefan Temmel, in der Kunstszene als „stebo“ bekannt, steht für die Verschmelzung von klassischer Malerei, moderner Street Art und digitaler Innovation. Seine Werke sind mit NFC-Chips ausgestattet und verfügen über digitale Echtheitszertifikate – ein spannender Brückenschlag zwischen analoger Kunst und digitaler Zukunft.

Christian Gollob wiederum setzt seit mehr als zwei Jahrzehnten auf die Verbindung von Wasser, Stein, Bronze und Edelstahl. Seine Arbeiten sollen – wie er selbst sagt – „Menschen Freude bereiten und ihnen jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern“.

Die Vernissage machte zugleich sichtbar, welchen Anspruch ACP Süd mit dem neuen Standort verfolgt: Das Gebäude versteht sich nicht nur als modernes IT-Zentrum, sondern auch als offener Innovationshub mit Eventflächen, Kunstpräsentationen und eigener Gastronomie. ACP Süd zählt mit rund 200 Mitarbeitenden an den Standorten Graz, Klagenfurt und Feldbach zu den bedeutenden IT-Arbeitgebern der Region.

Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, dass Digitalisierung und Kunst keine Gegensätze sein müssen – sondern gemeinsam Räume schaffen können, die Kreativität, Austausch und neue Perspektiven fördern.

Über ACP

Die ACP Gruppe befindet sich zu 100% im Besitz der Unternehmensgründer und vieler Mitarbeitenden. Diese Eigentümerstruktur sichert unternehmerische Unabhängigkeit und ermöglicht Entscheidungen, die auf nachhaltiges Wachstum und langfristige Kundenbeziehungen ausgerichtet sind.

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kunden mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services der notwendigen Sicherheit und frischen Ideen.

ACP erstellt Audits im Rahmen der Tätigkeit als qualifizierte Prüfstelle gemäß NISG bzw. Cyber Trust Label und berät Kunden bei der Einführung eines Informationssicherheitssystems nach ISO 27001 sowie TISAX VDA ISA 5.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich, Deutschland und Schweiz ist ACP immer in Kundennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert:innen sind von international führenden Herstellern wie Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, HP, Dell, Lenovo, NetApp, Fortinet, Citrix, Cisco und SentinelOne zertifiziert.

Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 1,05 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 2.600 Mitarbeitende.

Mehr Informationen unter: www.acp-gruppe.com