Mentale Gesundheit – die NÖ Landesaustellung im Mostviertel

St. Pölten (OTS) -

Mentale Gesundheit geht uns alle an – im Mostviertel in Niederösterreich steht sie derzeit mehr im Fokus als je zuvor. Die niederösterreichische Landesausstellung trägt den Titel „Wenn die Welt Kopf steht – Mensch. Psyche. Gesundheit.“ und beleuchtet das Thema aus künstlerischer, medizinscher und menschlicher Sicht. Das „Erlebnis Österreich“ aus dem ORF Landesstudio NÖ (Gestaltung: Jasmin Daurer, Kamera: Helmut Muttenthaler) begibt sich auf eine Reise zur mentalen Gesundheit in der außerordentlichen Kulisse des frühlingshaften Mostviertels.

Immer noch gibt es zum Teil große Berührungsängste, wenn es um die Psyche geht. Um Vorurteile abzubauen, geht man deshalb einen außergewöhnlichen Weg: die Landesausstellung ist direkt am Gelände des Landesklinikums Mauer. Die „Offene Tür“-Politik des Standorts bekommt so eine neue Dimension. Wo einerseits psychische Erkrankungen und seelisches Leiden behandelt werden, ist andererseits die Ausstellung zu Gast. Ein Balanceakt bei laufendem Betrieb, wobei Patientenwünsche nach Rückzug und Anonymität gewahrt bleiben.

Als ehemaliger Patient des Landesklinikums Mauer erzählt Franz Josef Rohrmoser in dieser Dokumentation von seinem ganz persönlichen Weg: von Burnout und Depression, von der Schwierigkeit zu erkennen, dass man Hilfe braucht, von Heilung und Vorsorge. Und vor allem davon, dass aus einer vermeintlichen Schwäche eine ungeahnte Stärke entstehen kann. So ist er über die Therapie zum Schreiben gekommen und will noch heuer sein erstes Buch veröffentlichen.

Einer seiner Briefe wird auch in der Landesausstellung gezeigt. Und damit befindet er sich in prominenter Gesellschaft: man entdeckt etwa Werke von August Lancedelli, Josef Karl Rädler und August Walla – allesamt Künstler, die an psychischen Erkrankungen litten bzw. deshalb in Behandlung waren. Aber auch die seelische Gesundheit als gesamtgesellschaftliches Thema wird aufgearbeitet, so werden etwa historische und moderne Therapieansätze vermittelt.

Neben dem Landesklinikum Mauer mit seiner Jugendstil-Architektur und seinem großen Park, gibt es auch weitere Projekte in der Region, die das Ausstellungsthema unterschiedlich aufgreifen: etwa den Birnenerlebnisweg in Oed-Öhling, wo man in Europas größtem Mostbirngarten mit 12 000 Bäumen die Ruhe und die Landschaft genießen kann, oder den Tierpark Haag, wo Kinder Vielfalt in der Natur spielerisch erleben können.

Im Schloss Ulmerfeld wird in einer Ausstellung rund um den Fluss Ybbs der Einfluss der Natur auf uns Menschen gezeigt. Im Raum der Stille in Haag und im Stift Seitenstetten soll man Stille erfahren und zu sich selbst finden können.

Der Film aus dem ORF Landesstudio Niederösterreich lädt dazu ein, eigene Vorurteile abzubauen und zugleich genau hinzuschauen – auf die eigene mentale Gesundheit, auf Freunde und Familie und auf die vielfältigen Möglichkeiten, Kraft zu tanken und vorzusorgen.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer