SPÖ-Termine von 25. bis 31. Mai 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 25. Mai 2026

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt als Obfrau des außenpolitischen Ausschusses an der Reise der Außenpolitischen Ausschüsse von Nationalrat und Bundesrat in die Republik Moldau teil (bis 27. Mai).

DIENSTAG, 26. Mai 2026

SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner reist im Rahmen einer Delegationsreise des Europäischen Parlaments nach Mexiko City (bis 28. Mai).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Hendrik Wagenaar, Barbara Prainsack und Donna Andrews über „States of Solidarity: How to build a society“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/states-of-solidarity-how-to-build-a-society (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 27. Mai 2026

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt nach den Wahlen 2023 an der Folge-Wahlbeobachtungsmission der EU in Monrovia, Liberia, teil (bis 29. Mai).

10.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

11.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt an der Pressekonferenz „‚Gesund aus der Krise‘: Was Social Media mit der Psyche junger Menschen macht“ teil (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Stubenring 1, 1010 Wien, Pressezentrum, 5. Stock).

11.00 Uhr Bundesminister Peter Hanke besucht den Klima-Wind-Kanal, wo der neue ÖBB-Railjet getestet wird (Paukerwerkstraße, 1210 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zum Gespräch von Robert Misik mit Rafid Kabir und Antonie Rietzschel über „Die Gen Z auf Rechtskurs: Soziale Medien, Verführung und Jugendkultur“. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/die-gen-z-auf-rechtskurs-soziale-medien-verfuehrung-und-jugendkultur (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DONNERSTAG, 28. Mai 2026

Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) Petra Bayr nimmt an PACE-Ausschusssitzungen teil (bis 29. Mai 2026) und trifft um 17.00 Uhr den griechischen Premierminister Kyriakos Mitsotakis (Athen).

9.30 Uhr Vizekanzler, Medienminister Andreas Babler nimmt am Forum „Next Level Medienpolitik. Was der Medienstandort jetzt braucht“ teil (LeopoldQuartier, Wien).

10.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt an der Festveranstaltung anlässlich „20 Jahre Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz“ teil (Nationalratssitzungssaal, Parlament).

10.30 Uhr SPÖ-Europaabgeordneter Hannes Heide lädt zu einem Pressegespräch zum Thema „Die Europäische Union im Salzkammergut - Das Salzkammergut in der Europäischen Union“. Anmeldung unter [email protected] (Gasthaus zur Salzmühle, Esplanade 16, 4820 Bad Ischl).

13.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig eröffnet das Austrian Health Forum und nimmt um 16.00 Uhr an einer Podiumsdiskussion teil (Schladming).

FREITAG, 29. Mai 2026

10.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Landesfrauenkonferenz der SPÖ Niederösterreich teil (Volksheim Josef Schöffel-Haus, Mannagettagasse 23, 2340 Mödling).

11.00 Uhr Die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) Petra Bayr trifft den griechischen Außenminister George Gerapetritis (Athen).

17.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Veranstaltung „70 Jahre VHS Korneuburg“ im Rathaus Korneuburg teil.

SAMSTAG, 30. Mai 2026

10.00 Uhr SPÖ-Bundesparteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler, Finanzminister Markus Marterbauer und Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nehmen am Landesparteitag der SPÖ Niederösterreich teil (Pyramide Vösendorf).

15.00 Uhr Bundesminister Peter Hanke ist bei der Eröffnung des Festivals der Roboter (Karlsplatz, Wien).

SONNTAG, 31. Mai 2026

9.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt ist beim Österreichischen Frauenlauf (Wien).



(Schluss) bj/ls