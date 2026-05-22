- 22.05.2026, 12:30:32
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Einladung zur Pressekonferenz der Ralf Rangnick Stiftung
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Ralf Rangnick Stiftung lädt Sie herzlich zu einer Pressekonferenz ein.
Termin: 27.05. Uhrzeit: 12:00 Uhr Ort: APA Pressezentrum, Wien
Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:
Ralf Rangnick
Frank Scherk, Geschäftsführer 6K UNITED!
Prof. Fabian Sennholz, Künstlerischer Leiter 6K UNITED!
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine kurze Anmeldung unter [email protected] und freuen uns auf Ihr Kommen!
Mit besten Grüßen
Kurt Vierthaler
Rückfragen & Kontakt
Ralf Rangnick Stiftung
Kurt Vierthaler
Telefon: +436604229927
E-Mail: [email protected]
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