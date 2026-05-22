Einladung zur Pressekonferenz der Ralf Rangnick Stiftung

Wien (OTS) -

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

die Ralf Rangnick Stiftung lädt Sie herzlich zu einer Pressekonferenz ein.

Termin: 27.05. Uhrzeit: 12:00 Uhr Ort: APA Pressezentrum, Wien

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung:

Ralf Rangnick

Frank Scherk, Geschäftsführer 6K UNITED!

Prof. Fabian Sennholz, Künstlerischer Leiter 6K UNITED!

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um eine kurze Anmeldung unter [email protected] und freuen uns auf Ihr Kommen!

Mit besten Grüßen

Kurt Vierthaler