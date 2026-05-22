  • 22.05.2026, 12:28:32
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Eishockey-WM 2026: Spiel ums Viertelfinale gegen Deutschland zur Primetime live in ORF 1

Am 23. Mai um 20.15 Uhr

Wien (OTS) - 

Mit drei Siegen in den ersten drei Spielen ist Österreichs Eishockey-Team bei der WM in der Schweiz so gut wie nie zuvor in ein WM-Turnier gestartet, beim Spiel gegen Deutschland am Samstag, dem 23. Mai 2026, reicht wohl ein Punkt gegen Deutschland, das erst einen Punkt auf dem Konto hat, um die Sensation des Vorjahres zu wiederholen. Damals war Österreich ins Viertelfinale eingezogen. ORF 1 zeigt das Spiel zur Primetime um 20.15 Uhr live.

Kommentatoren sind Daniel Warmuth und Peter Znenahlik, Andreas Blum holt aktuelle Interviews ein.

Der weitere TV-Fahrplan im Überblick:

Sonntag, 24. Mai

20.15 Uhr, OSP
Finnland – Österreich

Dienstag, 26. Mai

16.05 Uhr, ORF 1
USA – Österreich

Donnerstag, 28. Mai

16.10 Uhr, OSP und ORF ON

20.15 Uhr, OSP
Viertelfinale

Samstag, 30. Mai

15.10 Uhr, ORF ON / 16.00 Uhr, OSP
Semifinale 1

19.50 Uhr, ORF ON / 20.00 Uhr, OSP
Semifinale 2

Sonntag, 31. Mai

20.15 Uhr, OSP
Finale

Mit Streams der ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen, aktuellen Storys und Analysen sowie einem Tabellenteil bieten sport.ORF.at und ORF ON (inkl. Videokollektion) den Eishockey-Fans ein umfassendes multimediales Package zur Eishockey-WM, wobei das österreichische Team selbstverständlich ganz besonders im Fokus steht. Auch die Social-Media-Angebote des ORF-Sport und der ORF TELETEXT informieren über das Geschehen.

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