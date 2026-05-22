Produktrückruf: Sichuan Pfeffer getrocknet,1000g-Packung

Wien (OTS) -



Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Yi Bian Yi Xie GmbH das Produkt Sichuan Pfeffer getrocknet,1000 g-Packung, MHD 22.04.2027 ，Losnummer SS20250422 zurück.

Das Produkt ist gesundheitsschädlich.

Kund:innen werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und an die Verkaufsstelle zurückzubringen.

Wir bedauern den Vorfall sehr und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.