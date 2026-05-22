  • 22.05.2026, 12:24:03
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  • OTS0092

Produktrückruf: Sichuan Pfeffer getrocknet,1000g-Packung

Sichuan Pfeffer getrocknet,
Wien (OTS) - 


Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Yi Bian Yi Xie GmbH das Produkt Sichuan Pfeffer getrocknet,1000 g-Packung, MHD 22.04.2027 ，Losnummer SS20250422 zurück.

Das Produkt ist gesundheitsschädlich.

Kund:innen werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und an die Verkaufsstelle zurückzubringen.

Wir bedauern den Vorfall sehr und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.

Rückfragen & Kontakt

Yi Bian Yi Xie GmbH
Telefon: +43 1361802810
E-Mail: [email protected]

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