- 22.05.2026, 12:24:03
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- OTS0092
Produktrückruf: Sichuan Pfeffer getrocknet,1000g-Packung
Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Yi Bian Yi Xie GmbH das Produkt Sichuan Pfeffer getrocknet,1000 g-Packung, MHD 22.04.2027 ，Losnummer SS20250422 zurück.
Das Produkt ist gesundheitsschädlich.
Kund:innen werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und an die Verkaufsstelle zurückzubringen.
Wir bedauern den Vorfall sehr und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Rückfragen & Kontakt
Yi Bian Yi Xie GmbH
Telefon: +43 1361802810
E-Mail: [email protected]
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