  • 22.05.2026, 12:20:03
  • /
  • OTS0089

Öffentlicher Rückruf: Pizzasets

Pizzasets, die im Zeitraum vom 30.01.2024 bis zum 26.05.2025 verkauft wurden, werden wegen Bildung von Kleinteilen zurückgerufen.

Öffentlicher Rückruf von Pizzasets
Wien (OTS) - 

Die TEDi Warenhandels GmbH informiert über den Rückruf von Pizzasets, die im Zeitraum vom 30.01.2024 bis zum 26.05.2025 in den TEDi-Filialen verkauft wurden.

Bei Analysen der Pizzasets wurde die Bildung von Kleinteilen festgestellt. Diese können aufgrund eines Erstickungsrisikos gesundheitsgefährdend sein.

Betroffen sind alle Pizzasets mit den Artikelnummern 502240012110000000500; 107970012110000000600; 404780012110000000600, die im genannten Verkaufszeitraum erworben wurden. Von einer weiteren Verwendung des Spielsets wird abgeraten. Die Kundinnen und Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 5 beziehungsweise 6 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen.

Die TEDi Warenhandels GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den produktsicherheits-rechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf des Pizzasets veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.

Rückfragen & Kontakt

TEDi Warenhandels GmbH
Telefon: +49 231 55577-0
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Öffentlicher Rückruf von Pizzasets [Bild, 91.38KB]

TEDi Warenhandels GmbH

Rückfragen & Kontakt

TEDi Warenhandels GmbH
Telefon: +49 231 55577-0
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright