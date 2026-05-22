Öffentlicher Rückruf: Pizzasets

Wien (OTS) -

Die TEDi Warenhandels GmbH informiert über den Rückruf von Pizzasets, die im Zeitraum vom 30.01.2024 bis zum 26.05.2025 in den TEDi-Filialen verkauft wurden.

Bei Analysen der Pizzasets wurde die Bildung von Kleinteilen festgestellt. Diese können aufgrund eines Erstickungsrisikos gesundheitsgefährdend sein.

Betroffen sind alle Pizzasets mit den Artikelnummern 502240012110000000500; 107970012110000000600; 404780012110000000600, die im genannten Verkaufszeitraum erworben wurden. Von einer weiteren Verwendung des Spielsets wird abgeraten. Die Kundinnen und Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 5 beziehungsweise 6 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen.

Die TEDi Warenhandels GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den produktsicherheits-rechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf des Pizzasets veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.