- 22.05.2026, 12:20:03
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Öffentlicher Rückruf: Pizzasets
Pizzasets, die im Zeitraum vom 30.01.2024 bis zum 26.05.2025 verkauft wurden, werden wegen Bildung von Kleinteilen zurückgerufen.
Die TEDi Warenhandels GmbH informiert über den Rückruf von Pizzasets, die im Zeitraum vom 30.01.2024 bis zum 26.05.2025 in den TEDi-Filialen verkauft wurden.
Bei Analysen der Pizzasets wurde die Bildung von Kleinteilen festgestellt. Diese können aufgrund eines Erstickungsrisikos gesundheitsgefährdend sein.
Betroffen sind alle Pizzasets mit den Artikelnummern 502240012110000000500; 107970012110000000600; 404780012110000000600, die im genannten Verkaufszeitraum erworben wurden. Von einer weiteren Verwendung des Spielsets wird abgeraten. Die Kundinnen und Kunden können den Artikel gegen Erstattung des Verkaufspreises von 5 beziehungsweise 6 Euro oder gegen einen anderen Artikel in jeder TEDi-Filiale umtauschen.
Die TEDi Warenhandels GmbH kommt ihrer Eigenverantwortung gemäß den produktsicherheits-rechtlichen Bestimmungen nach und hat daher einen Rückruf des Pizzasets veranlasst. Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch unser Unternehmen verursacht wurde.
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