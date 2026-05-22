Karner zu Arbeitsgesprächen in Prag: Zusammenarbeit im Kampf gegen Schleppermafia weiter verstärken

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner traf am 22. Mai 2026 den tschechischen Innenminister Lubomír Metnar in Prag zu einem Arbeitsgespräch. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Migrationslage in Europa, die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Schlepperkriminalität sowie Maßnahmen zum Schutz der gemeinsamen Grenzen. An den Gesprächen nahm auch der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, teil.

„Die enge Kooperation mit unseren Nachbarstaaten ist von entscheidender Bedeutung im Kampf gegen die Schleppermafia und zum Schutz der gemeinsamen Grenzen“, sagte Innenminister Karner. „Tschechien ist dabei ein wichtiger und verlässlicher Partner. Weitere Themen der gemeinsamen Beratungen sind auch Rückkehrzentren und Asylverfahren in Staaten außerhalb der EU.“

Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, ergänzte: „Der Schutz der europäischen Außengrenzen und der österreichischen Bevölkerung vor organisierter Kriminalität erfordert neben einem politischen Schulterschluss auch eine enge und gut abgestimmte polizeiliche Zusammenarbeit. Mit unseren tschechischen Partnern verbindet uns eine langjährige erfolgreiche und höchst professionelle Polizei-Kooperation – das belegen auch 5.900 Informationsaustausche gegen schwere organisierte Kriminalität alleine im verganenen Jahr.“

Im Rahmen des Treffens wurden insbesondere aktuelle Entwicklungen entlang der Migrationsrouten, gemeinsame sicherheitspolizeiliche Maßnahmen sowie die Umsetzung des europäischen Asyl- und Migrationspakts erörtert. Darüber hinaus standen Fragen der Rückkehrpolitik und die Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union im Fokus der Beratungen.

Im Anschluss an die bilateralen Gespräche nahm Innenminister Karner am "Globsec Forum" teil und sprach bei einem Podiumsgespräch zum europäischen Asylpakt. Das "Globsec Forum" ist eine der weltweit führenden strategischen Konferenzen für globale Sicherheit, Außenpolitik und Wirtschaft.