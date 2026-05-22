Klimateam-Fest in Währing

Wien (OTS) -

Währing war 2023 neben Mariahilf und Floridsdorf einer der Klimateam-Bezirke, einem Beteiligungsprojekt der Stadt Wien. Dabei wurden in Währing über 540 Ideen für ein gutes Klima im Grätzl eingebracht und gemeinsam mit Bewohner*innen, Expert*innen und Vertreter*innen des Bezirks zu Projekten weiterentwickelt. Anschließend wählte die geloste Bürger*innen-Jury 6 Projekte aus, die nun erfolgreich umgesetzt sind.

„Von Begrünungs-Maßnahmen im öffentlichen Raum, wie dem Wiener Wäldchen, über die Coole Zone im Amtshaus bis hin zur “Auto-Wette“. Die Währinger*innen haben im Rahmen des Klimateams nicht nur zahlreiche gute und unterschiedliche Ideen eingebracht, sondern sie auch mitentwickelt und damit ihren Bezirk noch lebenswerter gemacht,“ freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Klimateam-Fest zum Abschluss

Mit dem neuen Grätzlwohnzimmer „Antoni & Hilde“ wurde nun das letzte der 6 Währinger Klimateam-Projekte fertiggestellt – für Bezirksvorsteherin Silvia Nossek Grund zu feiern: „Die Klimateam-Projekte haben gezeigt, wie viel Engagement im Bezirk steckt: Menschen haben gemeinsam überlegt und diskutiert, geplant und entworfen, Neues ausprobiert, gebaut und gepflanzt – und jetzt sind wir alle stolz, dass es geschafft ist und die Projekte umgesetzt sind!“

Eingeladen wurden Anrainer*innen des Grätzlwohnzimmers und alle, die beim Währinger Klimateam mitgemacht, sich bei den verschiedenen Projekten eingebracht sowie an der Umsetzung mitgearbeitet hatten. Gemeinsam wurde inmitten des frischen Grüns im neuen Grätzlwohnzimmer in der Antonigasse ein Straßenfest gefeiert.

Diese Projekte wurden in Währing umgesetzt

6 Projekte wurden im Rahmen des Wiener Klimateams in Währing umgesetzt. Eine Bandbreite an unterschiedlichen Bedürfnissen konnte dadurch abgedeckt werden – das zeigt die Vielfalt der Projekte.

„Entspannt vor der Schule“ und „Antoni & Hilde“ sind zwei Projekte, mit denen der öffentliche Raum neu gestaltet wurde. Schüler*innen haben gemeinsam mit Expert*innen Pläne erarbeitet, nach denen der Schulvorplatz in der Schopenhauerstraße umgebaut wurde. Und auch beim neuen Grätzelwohnzimmer an der Ecke Hildebrandgasse und Antonigasse haben sich die Anrainer*innen bei der Umgestaltung eingebracht. Sitzplätze, Grünbereiche und Bäume sowie verkehrsberuhigende Maßnahmen verbindet die beiden Projekte.

Zwei Wiener Wäldchen schaffen am Türkenschanzplatz Lebensraum für zahlreiche Tiere und tragen zur Abkühlung der Umgebung bei. Auch eine „Coole Zone“ wurde durch das Klimateam-Projekt „Cool ist machbar“ geschaffen. In den Sommermonaten wird der Festsaal im Amtshaus gekühlt und so zum kühlen Rückzugsort an heißen Tagen, der auch ein buntes Freizeitprogramm bietet. Die „Coole Zone“ wurde so gut angenommen, dass sie diesen Sommer bereits zum dritten Mal stattfindet.

Auch zwei Mobilitätsprojekte sind beim Wiener Klimateam von der Bürger*innen-Jury ausgewählt worden. Mit dem „Pedibus in Währing“ können Schulkinder ihren Schulweg sicher in Gehgemeinschaften zurücklegen. Bei der „Auto-Wette“ haben 20 Bezirksbewohner*innen die Möglichkeit bekommen, ihr Auto für 3 Monate gegen ein monatliches Mobilitätsbudget einzutauschen und zu Fuß und mit Öffis, mit Rad, Sharing-Angeboten, Taxi etc. unterwegs zu sein. Das Projekt hat die Möglichkeit geboten, Alternativen zum eigenen Auto auszuprobieren. Sharing-Angebote haben geholfen, das gute Miteinander zu stärken sowie das lokale Mikroklima zu verbessern.

Zum Wiener Klimateam

Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung der Stadt Wien. Seit 2022 wurden über 5.000 Ideen in insgesamt 11 Bezirken eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen der Stadt Wien haben daraus gemeinsam bereits 75 Projekte entwickelt. Eine große Bandbreite an Projekten ist bereits umgesetzt: Dazu zählen etwa die Umgestaltung des Vorplatzes der U- und S-Bahn-Station Ottakring oder des Floridsdorfer Schlingermarkts, ein familienfreundlicher Naturlehrpfad in Simmering, Fahrradreparatur-Angebote, Fassadenbegrünungen sowie Infoabende für Energiegemeinschaften. Alle Infos unter https://klimateam.wien.gv.at/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)