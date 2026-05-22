Drehstartmeldung: ITALIEN oder non mio Esolo

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 19. Mai, fiel die erste Klappe zur neuen österreichischen Komödie ITALIEN oder non mio Esolo mit Kabarettist Thomas Stipsits in der Hauptrolle! Regie führt Daniel Prochaska. Das Drehbuch wurde von Iris Moizi und Thomas Stipsits verfasst!

Nach dem großen österreichischen Kinoerfolg von GRIECHENLAND oder Der laufende Huhn im Jahr 2023 setzt die e&a Film GmbH mit Produzent Markus Pauser und Producerin Lilian Wassermair ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit Publikumsliebling Thomas Stipsits fort und bringt mit ITALIEN oder non mio Esolo eine neue österreichische Hit-Komödie auf die große Kinoleinwand.

Synopsis

Einst hat er die Hitparaden gestürmt, nun muss sich Schlagersänger Gery mit Werbe-Auftritten für eine Fleischerei über Wasser halten. Als er versucht, mit einer Fan-Pilgerreise durch Italien seine Karriere zu retten, verirrt er sich mit einem unfreiwilligen Wegbegleiter. Ein ungleiches Duo, in dem der eine stur ist und der andere ein Esel. Und die Erkenntnis, dass der richtige Weg auch dort sein kann, wo man falsch abbiegt.

Produzenten Statement

Mit ITALIEN oder non mio Esolo setzen wir unsere humorvolle Reise in den Süden fort. Gemeinsam mit Thomas Stipsits hoffen wir, das Publikum, so wie schon mit GRIECHENLAND, erneut zum Lachen zu bringen.

Regie, Cast & Team

Regie: Daniel Prochaska

Drehbuch: Iris Moizi & Thomas Stipsits

Produktion: e&a Film GmbH

Darsteller:innen: Thomas Stipsits, Lukas Walcher, Maria Hofstätter, Sibylle Kos, Alfred Dorfer, Margarethe Tiesel, Robert Palfrader, Barbara Schöneberger, u.v.m.

Kamera: Adrian Bidron

Schnitt: Alarich Lenz, Sarah Kučera

Musik: Thomas Jarmer

Casting: Eva Roth, Ben Roth

Produzenten: Markus Pauser

Producerin: Lilian Wassermair

Herstellungsleitung: Konstantin Seitz

Produktionsleitung: Michael Meisterhofer

Postproduktionskoordination: Lena Petsch



Drehzeitraum: 19.5.2026 – 26.6.2026

Drehorte: Wien, Niederösterreich, Burgenland, Italien



ITALIEN ODER NON MIO ESOLO ist eine Produktion der e&a Film GmbH, hergestellt mit Unterstützung vom Österreichischen Filminstitut, ORF Film/Fernseh-Abkommen, Filmfonds Wien, Land Burgenland und Land Niederösterreich.



ITALIEN ODER NON MIO ESOLO wird in Österreich vom Filmladen Filmverleih am 4. März 2027 in die heimischen Kinos gebracht!