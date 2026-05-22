Landwirtschaftskammer Steiermark stellt personelle Weichen in der Direktion

Graz (OTS) -

Nachfolge frühzeitig und geordnet vorbereitet. Landwirtschaftskammer (LK) Steiermark-Präsident Andreas Steinegger hat Dr. Horst Jauschnegg als neuen Direktor der Landwirtschaftskammer Steiermark designiert. Er bereitet damit frühzeitig und geordnet die Nachfolge von Dipl. Ing. Werner Brugner vor, der zu Jahresbeginn 2027 nach 17 Jahren als Direktor in den Ruhestand wechselt. Am 3. Juli wird Präsident Steinegger den designierten Direktor Dr. Horst Jauschnegg der Vollversammlung der Landwirtschaftskammer zur Bestätigung vorschlagen. Die operative Leitung der Landwirtschaftskammer wird Jauschnegg sodann mit Jänner 2027 übernehmen.

Versierte Führungspersönlichkeit mit Brüssel-Erfahrung. Dr. Horst Jauschnegg ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit, ein ausgewiesener Agrar- und Energieexperte und langjähriger Kenner aller Führungsstrukturen in der Landwirtschaftskammer. „Sein tiefes Verständnis für die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern, gepaart mit seiner hohen fachlichen Kompetenz sowie sein Engagement sind die besten Voraussetzungen, um die Weiterentwicklung der Landwirtschaftskammer in herausfordernden Zeiten voranzutreiben und neue Impulse zu setzen“, unterstreicht Präsident Andreas Steinegger. Als Realist und Visionär vereint er Praxisnähe mit strategischem Weitblick, was ihn zur idealen Besetzung dieser verantwortungsvollen Funktion macht. Auch seine mehrjährige Brüssel-Erfahrung als Vorsitzender des Österreichischen und Vizepräsident des Europäischen Biomasseverbandes unterstreicht seine europapolitische Kompetenz.

Beruflicher Werdegang. Nach seiner Assistentenzeit an der Universität für Bodenkultur startete Dr. Horst Jauschnegg 1997 seine berufliche Karriere in der Landwirtschaftskammer Steiermark im Referat für Energie und Biomasse, dessen Leitung er 2004 übernahm. Nach Stationen als Vorsitzender des Österreichischen und Vizepräsident des Europäischen Biomasseverbandes übernahm er 2014 die Leitung der Abteilung Tiere in der Landwirtschaftskammer. Als Brückenbauer und verbindender Gestalter hat er die Neuausrichtung tierischer Verbände in der Steiermark und bundesländerübergreifend entscheidend mitgestaltet und deren wirtschaftliche Stärke nachhaltig ausgebaut. Dr. Horst Jauschnegg (57) stammt aus einer landwirtschaftlichen Familie, ist verheiratet und hat zwei Kinder.