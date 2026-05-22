- 22.05.2026, 10:41:03
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- OTS0058
Greenbox Limited Cendawan Enoki Pilz, 100g-Packung
Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Yi Bian Yi Xie GmbH das Produkt Greenbox Limited Cendawan Enoki Pilz, 100g/Packung, mit dem Verkaufszeitraum vom 04.05.2026 bis 11.05.2026 zurück.
Das Produkt ist gesundheitsschädlich.
Kund:innen werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und an die Verkaufsstelle zurückzubringen.
Wir bedauern den Vorfall sehr und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Rückfragen & Kontakt
Yi Bian Yi Xie GmbH
Telefon: +43 1361802810
E-Mail: [email protected]
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