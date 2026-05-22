Wien (OTS) -

Aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes ruft die Firma Yi Bian Yi Xie GmbH das Produkt Greenbox Limited Cendawan Enoki Pilz, 100g/Packung, mit dem Verkaufszeitraum vom 04.05.2026 bis 11.05.2026 zurück.

Das Produkt ist gesundheitsschädlich.

Kund:innen werden gebeten, das Produkt nicht zu konsumieren und an die Verkaufsstelle zurückzubringen.

Wir bedauern den Vorfall sehr und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.