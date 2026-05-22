FPÖ – Frühmesser-Götschober: Rot-Pinkes Integrationsversagen lässt Frauen in Zwangsverhältnissen zurück

Wien (OTS) -

Die aktuellen Berichte über Frauen in Favoriten zeigen eine besorgniserregende Entwicklung, die sich seit Jahren zuspitzt. Junge Frauen, die früh zwangsverheiratet wurden, leben in Isolation, unter Gewalt und ohne ausreichenden Zugang zu Unterstützungssystemen. Ihr Alltag ist oft geprägt von Kontrolle, Angst und sozialer Abhängigkeit. Diese Fälle sind kein Einzelfall mehr, sondern ein Symptom einer verfehlten Integrationspolitik. „Wenn Frauen im Jahr 2026 mitten in Wien noch immer in Zwangsverhältnissen leben müssen, dann ist das ein klares Zeichen für das Versagen der Systemparteien. Diese Entwicklungen sind das direkte Ergebnis jahrelanger Willkommenspolitik und einer Politik, die Wien zu einem Magneten für unkontrollierte Migration gemacht hat. Der importierte Frauenhass darf nicht länger akzeptiert werden“, warnt FPÖ-Wien Frauensprecherin Lisa Frühmesser-Götschober.

Kritisch sieht Frühmesser-Götschober auch die ausbleibende Intervention durch Schulen und Behörden. Warnsignale werden häufig zu spät erkannt, während Parallelstrukturen entstehen, in denen Betroffene kaum noch Zugang zu Hilfe finden.

„Es ist nicht hinnehmbar, dass Frauenrechte in Wien mit Füßen getreten werden. Während Milliarden in rot-pinke Prestigeprojekte fließen, fehlt es an Schutz für die Schwächsten“, so die Politikerin weiter.

Die Wiener FPÖ fordert daher einen klaren Kurswechsel: verpflichtende Integrations- und Wertekurse, frühzeitige Intervention in Schulen sowie eine konsequente Durchsetzung bestehender Gesetze gegen Zwangsehen. Abschließend hält Frühmesser-Götschober fest: „Wir brauchen endlich eine Politik, die schützt statt wegschaut, während Frauen in Angst leben. Das ist ein sicherheitspolitisches Totalversagen, das wir nicht länger hinnehmen dürfen.“