- 22.05.2026, 10:12:02
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AVISO: Pressekonferenz der FPÖ-Wien mit LPO Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss
Präsentation: „Kurswechsel-Tour“
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss
Thema: Präsentation: „Kurswechsel-Tour“
Wann: Dienstag, 26. Mai 2026, 9.00 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
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Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: [email protected]
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