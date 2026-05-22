AVISO: Pressekonferenz der FPÖ-Wien mit LPO Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss

Wien (OTS) -

Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.

Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss

Thema: Präsentation: „Kurswechsel-Tour“

Wann: Dienstag, 26. Mai 2026, 9.00 Uhr

Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!