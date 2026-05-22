- 22.05.2026, 10:11:33
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- OTS0051
Aviso, 26.05.: PK Städtebund: Neue Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at
Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig lädt zur Vorstellung der neuen kommunalen Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at und zur Präsentation von Kommunen als Arbeitgeber*innen.
Die Daten:
- 26. Mai 2026, 10:00 Uhr
- Arkadenhof, Wiener Rathaus
- Livestream: www.staedtebund.gv.at/livestream
Am Podium:
- Michael Ludwig, Städtebund-Präsident und Wiener Bürgermeister
- Petra Draxl, AMS-Vorständin
- Sebastian Gruber, Head of Sales Lehrberuf.info
- Doris Burgemeister, stellvertretende Vorsitzende des Städtebund-Fachausschusses Personalmanagement und Leiterin der Stabsstelle Personalangelegenheiten in Wiener Neustadt
Im Anschluss werden Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig und Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger eine Vorschau auf den 75. Österreichischen Städtetag von 10. bis 12. Juni 2026 in Leoben geben. Zur Website: www.staedtetag.at
Rückfragen & Kontakt
Bernhard Muttenthaler
Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters
Telefon: +43 1 4000-81857
E-Mail: [email protected]
Elisabeth Hirt
Kommunikation Österreichischer Städtebund
Mobil: +43 676 8118-89990
E-Mail: [email protected]
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