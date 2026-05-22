Aviso, 26.05.: PK Städtebund: Neue Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at

Wien (OTS) -

Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig lädt zur Vorstellung der neuen kommunalen Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at und zur Präsentation von Kommunen als Arbeitgeber*innen.

Die Daten:

26. Mai 2026, 10:00 Uhr

Arkadenhof, Wiener Rathaus

Livestream: www.staedtebund.gv.at/livestream

Am Podium:

Michael Ludwig, Städtebund-Präsident und Wiener Bürgermeister

Petra Draxl, AMS-Vorständin

Sebastian Gruber, Head of Sales Lehrberuf.info

Doris Burgemeister, stellvertretende Vorsitzende des Städtebund-Fachausschusses Personalmanagement und Leiterin der Stabsstelle Personalangelegenheiten in Wiener Neustadt

Im Anschluss werden Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig und Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger eine Vorschau auf den 75. Österreichischen Städtetag von 10. bis 12. Juni 2026 in Leoben geben. Zur Website: www.staedtetag.at