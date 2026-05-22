  • 22.05.2026, 10:11:33
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  • OTS0051

Aviso, 26.05.: PK Städtebund: Neue Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at

Wien (OTS) - 

Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig lädt zur Vorstellung der neuen kommunalen Job- und Lehrstellenplattform wirsindstadt.at und zur Präsentation von Kommunen als Arbeitgeber*innen.

Die Daten:

Am Podium:

  • Michael Ludwig, Städtebund-Präsident und Wiener Bürgermeister
  • Petra Draxl, AMS-Vorständin
  • Sebastian Gruber, Head of Sales Lehrberuf.info
  • Doris Burgemeister, stellvertretende Vorsitzende des Städtebund-Fachausschusses Personalmanagement und Leiterin der Stabsstelle Personalangelegenheiten in Wiener Neustadt

Im Anschluss werden Städtebund-Präsident Bürgermeister Michael Ludwig und Städtebund-Generalsekretär Thomas Weninger eine Vorschau auf den 75. Österreichischen Städtetag von 10. bis 12. Juni 2026 in Leoben geben. Zur Website: www.staedtetag.at

Rückfragen & Kontakt

Bernhard Muttenthaler
Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters
Telefon: +43 1 4000-81857
E-Mail: [email protected]

Elisabeth Hirt
Kommunikation Österreichischer Städtebund
Mobil: +43 676 8118-89990
E-Mail: [email protected]

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