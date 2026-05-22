  • 22.05.2026, 10:00:35
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Falco im Glas – der Geschmack einer Legende

In der Falco Villa in Gars am Kamp wurden am 21. Mai 2026 rund 150 Gästen der neue Skulpturenpark sowie die Falco-Wein-Edition des Weinguts Bannert präsentiert.

In der Falco Villa in Gars am Kamp wurden am Donnerstagabend, dem 21. Mai 2026, rund 150 Gästen der neue Skulpturenpark sowie eine Falco-Wein-Edition vom Weingut Bannert präsentiert.
Gars am Kamp (OTS) - 

Das Jahr 2026 steht ganz im Zeichen einer der prägendsten Persönlichkeiten der österreichischen Musikgeschichte: Hans Hölzel, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Falco“. 40 Jahre nach seinem internationalen Durchbruch mit „Rock Me Amadeus“ steht die Pop-Ikone wieder im Rampenlicht. Bei der feierlichen Eröffnung des neu gestalteten Skulpturenparks in der Falco Villa in Gars am Kamp am 21. Mai 2026 präsentierte man den rund 150 Gästen eine exklusive Falco-Wein-Edition des Weinguts Bannert. Falco-Freunde, Unterstützer und zahlreiche Persönlichkeiten verbrachten einen Abend voller Musikgeschichte, edler Rebsorten und emotionaler Erinnerungen an einen Künstler, der bis heute weit über die Grenzen Österreichs hinauswirkt. „Mit der Eröffnung unseres Skulpturenparks und dem Falco-Wein schaffen wir neue Zugänge zu Hansis Leben und Werk. Es geht darum, Erinnerung erlebbar zu machen – auf eine Weise, die berührt und verbindet. Er ist in der Villa überall spürbar. Von Kunst und Kitsch bis hin zu Antiquitäten ist hier alles vorhanden“, sagt Ronnie Seunig, Vorsitzender der Falco Privatstiftung.

Auch Manfred Bannert vom Weingut Bannert betont die besondere Verbindung von Musik und Wein: „Falcos unverwechselbarer Stil, seine Energie und sein kreativer Ausdruck spiegeln sich nicht nur im auffälligen Design der Etiketten wider, sondern auch im Charakter der Weine selbst: frisch, modern und mit einem Hauch Extravaganz."

Zur Medieninformation (inkl. Bildmaterial): https://presse.hiller-communications.at/news-falco-im-glas-der-geschmack-einer-legende?id=242124&menueid=17335&l=deutsch

Mehr Informationen zur Falco Villa unter: www.falcovilla.at

Mehr Informationen zum Weingut Bannert unter: www.weingutbannert.com

Mehr Informationen zur Künstlerin Dominika Köck unter: www.artbydomik.at

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