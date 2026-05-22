Ö1-„Hörspiel“ mit Gold bei „New York Festivals Radio Awards“ ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Gestern Abend, 21. Mai 2026, wurde bei den renommierten „New York Festivals Radio Awards“ ein Ö1-„Hörspiel“ ausgezeichnet und damit in den Rang der weltbesten Radiosendungen dieses Jahrgangs erhoben: „Die Bagage“, bearbeitet und inszeniert von Elisabeth Weilenmann, gewann Gold in der Kategorie „Craft: Sound“.

„Die Bagage“ ist der Auftakt einer autofiktionalen Trilogie von Monika Helfer, gefolgt von den Werken „Vati“ und „Löwenherz“. Eine Familiengeschichte, in der sich die Autorin der Aufarbeitung eines transgenerationalen Traumas widmet. Die Hörspielautorin und Regisseurin Elisabeth Weilenmann bearbeitete und inszenierte Monika Helfers Familiengeschichte als dreiteiliges Hörspiel. „Die Bagage“ erzählt die Lebensgeschichte der Großmutter Monika Helfers. Das Stück beschreibt die Lebensrealität einer schönen und selbstständigen Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts im hintersten Tal, am hintersten Hof in Vorarlberg. Die junge Protagonistin zieht zahlreiche Kinder groß und unterliegt dabei der strengen Kontrolle ihres Dorfes. Während Marias Mann an der Front kämpft, kämpft auch sie – darum, ihre Kinder zu versorgen, die Begierden fremder Männer abzuwehren und nicht zuletzt mit ihren eigenen Gefühlen. Ihr Mann beschuldigt sie der Untreue und spricht sein Leben lang kein Wort mit dem Kind, von dem er annimmt, dass es nicht seines sei: Grete, die Mutter der Autorin.

Als Erzählerin in dieser Co-Produktion von Hessischem Rundfunk, ORF und Schweizer Rundfunk fungiert Dörte Lyssewski. In weiteren Rollen sind Andrea Wenzl, Christoph Luser, Andreas Lust, Hannes Wegener, Michael Edlinger, Sabine Muhar, Johannes Seilern, Oskar Weilenmann, Elisabeth Adam, Jano Lukas Putz, Damyan Andreev, Vassili Anando Putz und Sophie Mavie Fritz zu hören. Die Musik des Hörspiels stammt von Fatima Dunn. Dramaturgie: Cordula Huth. Technik: Martin Leitner und Jakob Kainz. Schnitt und Mischung: Elisabeth Weilenmann, Melanie Inden und Thomas Rombach.

Jährlich vergeben die mit einer internationalen Jury besetzten „New York Festivals“ Preise für die weltweit besten Radiosendungen. Die Jury besteht aus namhaften Repräsentanten der Medienszene, sie beurteilt Produktionswert, Kreativität, Präsentation des Inhalts, Regie, Text, Erreichung des Ziels und Eignung für das Publikum.