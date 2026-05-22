Klimafit in die Zukunft: Grüne Lehrberufe zum Angreifen im Schulgarten Kagran

Wien (OTS) -

Wie sehen Jobs aus, die aktiv zur Klimawende beitragen? Welche Skills braucht es, um Städte lebenswerter, grüner und nachhaltiger zu gestalten? Antworten liefert die Veranstaltung „Klimafit in die Zukunft“ am Donnerstag, 28. Mai, von 09 bis 15 Uhr im Schulgarten Kagran sowie in der Berufsschule für Gartenbau und Floristik.

Die Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen lädt gemeinsam mit dem KUS (Netzwerk für Bildung, Soziales, Sport und Kultur) sowie der Berufsschule für Gartenbau und Floristik dazu ein, die vielfältigen Lehrberufe der grünen Branche praxisnah kennenzulernen – vom Klimagärtner über Gartengestaltung bis hin zur Floristik und Friedhofsgärtnerei.

Grüne Zukunft zum Ausprobieren

Das Event richtet sich an alle, die ihre berufliche Zukunft aktiv grün gestalten möchten. Ziel ist es, zukunftsrelevante Berufe sichtbar zu machen, Kompetenzen erlebbar zu vermitteln und Begeisterung für eine klimafitte Lehre zu wecken. „Wir wollen zeigen, wie viel Know-how, Gestaltungskraft und Zukunft in unserer Branche steckt – und wie spannend eine Lehre im Grünen sein kann. Die Betriebe leisten dabei Großartiges und machen diesen Tag zu einem echten Erlebnis“, betont Herbert Eipeldauer, Landesinnungsmeister der Wiener Gärtner und Floristen.

Interaktive Erlebnisstationen: Mitmachen ausdrücklich erwünscht

Im Schulgarten Kagran und im Schulgebäude erwarten die Besucher zahlreiche praxisnahe Stationen mit Betrieben aus der Branche:

Baumaschinenabenteuer – mit ABV Allgemeiner Baumaschinenverleih

Wie fühlt es sich an, echte Maschinenkraft zu steuern? Am Kompostplatz übernehmen Besucher selbst das Kommando über einen Bobcat. Unter Anleitung wird gehoben, geschoben und bewegt – und dabei erlebt man hautnah, wie Präzision und Kraft im Garten- und Landschaftsbau zusammenspielen.

Bewässerungschallenge & Baum pflanzen – mit Garten- und Grünflächengestaltung KRATKY GmbH

Hier wird ausprobiert, gesteckt und gestaunt: Bewässerungssysteme werden selbst zusammengebaut und in Betrieb genommen – und es zeigt sich schnell, dass Technik im Grünbereich alles andere als trocken ist. Danach wird gemeinsam ein Baum gepflanzt und erklärt, wie Standortwahl, Boden und Technik das Wachstum entscheidend beeinflussen.

Wandbegrünung – mit Grünbau Jakel GmbH

Aus einer einfachen Fläche entsteht Schritt für Schritt eine lebendige grüne Wand. Besucher erleben, wie moderne Begrünungssysteme funktionieren und wie Pflanzen Gebäude kühlen, Städte verbessern und neue Lebensräume schaffen.

Floristik hautnah erleben – mit den Floristik-Klassen und Tatjana Schweiger

Die Berufsschüler der Floristik-Klassen öffnen ihre Türen und geben Einblicke in ihr kreatives Handwerk. Besucher können beim Binden von Sträußen, Kränzen und floralen Dekorationen über die Schulter blicken und selbst bei Tischdekorationen „Hand anlegen“. Ergänzend dazu zeigt der Betrieb von Tatjana Schweiger, wie vielfältig die grüne Branche ist: Vor Ort kann ein individuelles Blütenarmband gestaltet werden – als Erinnerung entsteht zusätzlich ein persönliches Foto aus der Fotobox.

Geschicklichkeits-Parcours – mit Natur im Garten

Balance, Tempo und ein gutes Gefühl für Bewegung sind gefragt, wenn es mit der Scheibtruhe durch den Parcours geht. Eine spielerische Herausforderung, die zeigt, wie viel Koordination im Berufsalltag der grünen Branche steckt.

Pflastern – Wege für deine Zukunft – mit Gartengestaltung Reinhard Müller und Gartengestaltung Friedrich Schulte

Stein für Stein entsteht ein Weg. Unter Anleitung der Profis werden Pflasterflächen selbst gelegt – und dabei wird deutlich, wie viel Präzision, Planung und gestalterisches Denken in dauerhaften Außenräumen steckt.

Auf die Plätze – fertig – Gras – mit Ing. Rudolf Richter GmbH und Marchfeldrasen

Aus einer kahlen Fläche wird in kurzer Zeit eine grüne Landschaft. Rollrasen wird verlegt, angedrückt und zum Leben erweckt – ein unmittelbares Erlebnis dafür, wie schnell sich Natur gestalten lässt.

Hoch hinaus – Baumklettern mit Kreitl GmbH

Gesichert mit Seil oder unterwegs mit der Hebebühne geht es in luftige Höhen. Hier erleben Besucher, wie anspruchsvoll die Arbeit in der Baumpflege ist – körperlich fordernd, technisch spannend und mit völlig neuer Perspektive auf die Natur.

Friedhofsgärtnerei – mit Gärtnerei Hirschbeck und Gärtnerei Jezik

Blumen erzählen Geschichten – auch über Erinnerung und Abschied. An dieser Station wird gezeigt, wie mit viel Feingefühl und gestalterischem Können würdevolle und stimmige Bepflanzungen entstehen.

Erfrischend! Schwimmteich & Naturpool – mit VÖSN

Hier tauchen Besucher in die Welt nachhaltiger Wasseranlagen ein. Mit kleinen Rätseln und spannenden Einblicken wird verständlich, wie natürliche Schwimmteiche funktionieren und welche Technik dahinter steckt.

Wir l(i)eben Holz im Garten – mit Gartengestaltung Steurer

Holz als Gestaltungselement steht im Mittelpunkt dieser Station. Es wird gebaut, kombiniert und gestaltet – und gezeigt, wie vielseitig und nachhaltig Holz im modernen Gartenbau eingesetzt wird.

Klimajob gesucht?

Wer sich für einen Klimajob interessiert ist hier richtig: Zahlreiche Infostände zu Ausbildungswegen informieren, darunter die Duale Akademie, die HBLFA für Gartenbau Schönbrunn sowie die Wiener Stadtgärten. Am eigenen BIWI-Stand können Jugendliche zudem mittels Interessensprofil-Test ihre beruflichen Stärken entdecken.

„Grün, spannend, zukunftsfit: Grüne Berufe vielfältig und attraktiv.“

Eipeldauer: „Die Veranstaltung setzt ein klares Zeichen: Grüne Berufe sind nicht nur systemrelevant, sondern auch zukunftsfit, vielfältig und attraktiv. Ein herzliches Dankeschön an alle Unternehmen, die mit ihrem Engagement und ihrer fachlichen Kompetenz diesen Tag möglich machen – sie stehen stellvertretend für die Innovationskraft und Ausbildungsqualität unserer Branche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 28. Mai im Schulgarten Kagran!“

In Kürze

Was: Klimafit in die Zukunft

Interaktives Berufsorientierungs-Event rund um grüne Lehrberufe

Wann: Donnerstag, 28. Mai 2026, 09:00 – 15:00 Uhr

Wo: Schulgarten Kagran & Berufsschule für Gartenbau und Floristik

Donizettiweg 31, 1220 Wien

Eintritt: Kostenlos, keine Anmeldung erforderlich

Infos: Klimafit in die Zukunft - WKO

Über Wiens Gärtner und Floristen

Die Landesinnung der Wiener Gärtner und Floristen weist rund 1000 aktive Mitglieder aus. Dazu zählen unter anderem ca. 250 Landschaftsgärtner, 150 Floristen und rund 90 Friedhofsgärtner. Mit der dualen Akademie bieten die Wiener Landschaftsgärtner AHS-Maturanten eine Berufsausbildung mit exzellenten Karrierechancen. Die zweijährige Ausbildungszeit wird mit einer Lehrabschlussprüfung und dem Diplom "DA Professional" abgeschlossen und dauert ein Jahr kürzer als die Lehre. Gärtner und Floristen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.ihregartengestalter.at und unter www.ihr-florist.at.