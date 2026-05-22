ADMIRAL, einer der besten Arbeitgeber Österreichs, zeigt Fairplay auch abseits des Spielfelds

Wiener Neudorf (OTS) -

Die ADMIRAL Gruppe darf sich über eine doppelte Auszeichnung freuen: Am 21. Mai 2026 wurde das Unternehmen im Rahmen der „For All Stars Night" von Great Place To Work® als einer der besten Arbeitgeber Österreichs geehrt – Top Ten in der Kategorie XLarge (ab 500 Mitarbeitende). Was diese Auszeichnung besonders macht: Sie spiegelt eine Unternehmenskultur wider, die sich nicht nur in Befragungsergebnissen zeigt, sondern jeden Tag – und manchmal auch in Laufschuhen.

ADMIRAL Mitarbeitende umrunden zweimal die Erde, um Menschen in Not zu helfen: 84.000 Kilometer und 21.000 Euro für den guten Zweck!

Beim diesjährigen Wings for Life World Run gingen 76 Mitarbeitende im ADMIRALShirt in Wien an den Start; legten gemeinsam 895,46 Kilometer zurück und sammelten 4.371 Euro für die Rückenmarksforschung.

Zu diesem beim Wings for Life Run 2026 erzielten Ergebnis kommen noch die 83.586 Kilometer hinzu, die ADMIRAL Mitarbeitende über das gesamte Jahr 2025 hinweg erlaufen sind. Für jeden gelaufenen Kilometer spendete ADMIRAL 20 Cent. Das Ergebnis war eine Spende von 16.717 Euro an die Hilfsorganisation Licht ins Dunkel.

Insgesamt haben ADMIRAL Mitarbeitende damit seit Jänner 2025 unglaubliche 21.088 Euro gesammelt, indem sie 84.481,46 Kilometer für den guten Zweck gelaufen sind – mehr als zwei Erdumrundungen entlang des Äquators.

„Als Champion im Sportwettenbereich leben wir unsere Leidenschaft für den Sport, sind uns aber gleichzeitig auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung besonders bewusst – das macht einen wahren Champion aus", betont Paul Kozelsky, Geschäftsführer der ADMIRAL Sportwetten GmbH. „Wahre Champions zeigen ihr Engagement nicht nur im Wettkampf, sondern auch abseits des Spielfelds."

Mitarbeitende engagieren sich nur für die besten Arbeitgeber

Die Great Place To Work®-Auszeichnung ist das Ergebnis jahrelanger, konsequenter Investitionen in Arbeitsplatzkultur und Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Neben einer Vielzahl an freiwilligen Benefits, steht vor allem die faire Gleichbehandlung aller Mitarbeitenden, unabhängig von Alter, Geschlecht, Glauben oder sexueller Orientierung im Mittelpunkt.

„Ein gewinnender Arbeitsplatz bedeutet für uns, dass unsere Mitarbeitenden in einem Umfeld arbeiten, das ihre körperliche und mentale Gesundheit sowie ihre persönliche Entwicklung fördert. Nur eine starke Gemeinschaft, in der alle sich wertgeschätzt und gleichbehandelt fühlen, kann sich auch für soziale Anliegen in der Gesellschaft engagieren“, erklärt Monika Racek, Vorstandsvorsitzende der ADMIRAL Casinos & Entertainment AG.

Und Petra Kiss-Schlegel, Leitung HR & Finance bei ADMIRAL, fügt hinzu: „Die Auszeichnung als Great Place to Work bedeutet uns besonders viel, da wir nur gemeinsam stark sein und so unsere bestehenden Mitarbeitenden halten und gute neue Teammitglieder gewinnen können. Daher arbeiten wir täglich unermüdlich und äußerst kreativ daran, wie wir als Arbeitgeberin noch besser werden können."

Genau dieser Teamgeist schlägt sich nicht nur in Befragungsergebnissen nieder, sondern auch in 84.000 gemeinsam gelaufenen Kilometern für den guten Zweck.

Über die ADMIRAL Gruppe

Die ADMIRAL Sportwetten GmbH bietet Wetten auf mehr als 30 verschiedene Sportarten an und ist die Nummer 1 im österreichischen Wettgeschäft. Teil der ADMIRAL Sportwetten GmbH ist die ADMIRAL Technologies GmbH. Dort sind über 150 Mitarbeitende in der Software- und Produktentwicklung, im Buchmacherwesen sowie im IT-Engineering tätig und entwickeln für das Sportwettenangebot Software- und Dienstleistungslösungen auf höchstem Niveau.

Die ADMIRAL Casinos & Entertainment AG ist im Rahmen der Landesausspielungen Bewilligungsinhaberin für den Betrieb von 2.285 Glücksspielgeräten an 143 Standorten in fünf Bundesländern (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Oberösterreich und Steiermark)

Seit April 2026 ist ADMIRAL als Mitglied der Tipico Gruppe, einer international tätigen Sportwett-, Gaming- und Technologiegruppe, Teil der Banijay Gruppe (https://group.banijay.com/)