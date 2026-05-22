Maßnahmen des WienTourismus machten ESC zur internationalen Bühne für Wien

Wien (OTS) -

Mit dem größten Side Programme für Delegationen und akkreditierte Medien aller Zeiten, einem Rekord bei der Fanaktivierung sowie enormer digitaler Reichweite inszenierte der WienTourismus den Eurovision Song Contest weit über die neun Shows der Wiener Stadthalle hinaus. Eine Woche lang präsentierte sich die Host City als moderne, sichere und weltoffene Event- und Kulturmetropole – mit globaler Sichtbarkeit durch gezielte Medienarbeit, starke Partner:innen und innovative digitale Angebote.

Norbert Kettner, ESC-Koordinator der Stadt Wien & CEO des WienTourismus

„Der 70. Eurovision Song Contest war ein eindrucksvoller Showcase für Wien als international etablierte Kongressmetropole. Die erfolgreiche Umsetzung auf höchstem Niveau stärkt unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit und gibt zusätzliche Impulse für die Akquise großer Kongresse. Die enorme globale Medienresonanz steigert Wiens Sichtbarkeit nachhaltig. Gleichzeitig zeigt der Erfolg unserer Host City App ivie – eine der meistgenutzten der Eurovision-Geschichte – wie wirkungsvoll wir bestehende Angebote einsetzen. Auch Formate wie die ‚Vienna Experience Bags‘ mit integrierter ,Vienna City Card‘ belegen diesen effizienten Ansatz. Wien hat sich einmal mehr als leistungsstarke, gastfreundliche und sichere Host City präsentiert.“

Schlagzeilen aus allen Kontinenten über Wien: 600 Berichte täglich

Seit der Bekanntgabe Wiens als Host City im August 2025 ist das internationale Medieninteresse am Eurovision Song Contest ungebrochen: Bislang wurden täglich rund 600 Online-Berichte in mehr als 100 Ländern weltweit verzeichnet. Die Bandbreite der Berichterstattung unterstreicht Wiens facettenreiche Inszenierung als Gastgeberstadt: So hebt etwa Condé Nast Traveller hervor, Wien habe sich „als Meisterin der Verbindung von Hoch- und Alltagskultur“ bewiesen, während der Corriere della Sera betont, hinter „dem monumentalen, eleganten und traditionellen Gewand, schlägt ein poppiges Herz“. Auch internationale Leitmedien wie die Associated Press würdigten die diesjährige Ausgabe als „eine der technisch ambitioniertesten überhaupt“. The Independent wiederum fragte pointiert: „Has Eurovision rebranded Vienna as Austria's capital of cool?“. Die gelungene Verbindung von Tradition und Moderne wurde vielfach hervorgehoben – von der Transformation des Wiener Kaffeehauses in eine „Eurovision-Party“ (Rolling Stone Italia) bis hin zum Rathausplatz als pulsierendes Zentrum des Eurovision Village (Il Sole 24 Ore). Internationale Berichte zeichnen damit das Bild einer Stadt, die ihre kulturellen Wurzeln selbstbewusst mit einem weltoffenen, modernen Großevent – rund 170 Millionen TV-Zuseher:innen weltweit – verbindet.

Millionenpublikum digital erreicht, ivie eine der erfolgreichsten ESC-Host-City-Apps

Die offizielle Host City App ivie informierte ESC-Besucher:innen über Fanzonen, aktuelle Events, thematische Stadtspaziergänge und interaktive Formate wie die ESC-Rallye (noch bis 31. Mai). Die Teilnahme an der digitalen Rallye zu sechs Orten mit ESC-Bezug übertraf alle Erwartungen und macht sie bereits jetzt zur erfolgreichsten Gamification-Challenge der App. Während der ESC-Woche überschritt ivie die Marke von zwei Millionen Downloads, alleine im April und Mai wurde ivie 75.000 mal heruntergeladen, die tägliche Nutzung lag in der ESC-Woche bei rund 6.000 User:innen. Damit zählt ivie – eine der erfolgreichsten Destination-Apps Europas – nun auch zu den meistgenutzten Host City Apps in der Eurovision-Geschichte. Ergänzend sorgten digitale Plattformen für hohe internationale Reichweiten: Der Info-Hub eurovision.wien.info verzeichnete über eine Million Aufrufe – vor allem aus Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien. Die Social-Media-Kanäle des WienTourismus erzielten mit mehr als 540 Beiträgen rund 41 Millionen Sichtkontakte und über 465.000 Interaktionen. Auch Content- und Live-Formate wurden stark genutzt und erreichten ein breites internationales Publikum. Insgesamt machten die digitalen Angebote den ESC weltweit erlebbar und unterstrichen Wiens Kompetenz als innovative, vernetzte und zukunftsorientierte Host City.

ESC-Rekorde: WienTourismus aktivierte Delegierte, Medien und Fans weltweit

Mit „Vienna OffStage“ setzte Wien das umfangreichste Kultur- und Rahmenprogramm in der ESC-Geschichte um: 2.600 Delegierte und akkreditierte Medienvertreter:innen konnten aus 78 kuratierten Erlebnissen und freiem Eintritt in 33 Einrichtungen wählen – getragen von 84 Wiener Partnerbetrieben, ein Rekord in der Stakeholder-Einbindung. Gleichzeitig erzielte der WienTourismus mit 10.000 verlosten „Vienna Experience Bags“ eine der größten Fanaktivierungen des globalen Megaevents. Die Turnbeutel enthielten ein Booklet mit 35 exklusiven Vorteilen, die Vienna-City-Card-Variante „Discounts Only“ mit mehr als 200 Ermäßigungen in der Stadt sowie Eurovision Merchandise. Mit „Vienna Soundcheck“ holten WienTourismus, Österreich Werbung und Flughafen Wien zudem rund 90 internationale Medien und Branchenexpert:innen aus Tourismus, Travel Trade und Luftfahrt nach Wien, um die Stadt nachhaltig als Kultur-, Meeting- und Luxusdestination zu positionieren.

Sicherheit, Service und Stadtbeteiligung: Ganz Wien im ESC-Modus

Bereits im Vorfeld des ESC intensivierte der WienTourismus seine bestehende Zusammenarbeit mit der Wiener Polizei, um den Fans ein sicheres und angenehmes Erlebnis zu bieten – von Vernetzungstreffen mit der Luxushotellerie bis zur täglichen Präsenz von Grätzelpolizist:innen in der Tourist-Info am Albertinaplatz. Während der ESC-Woche sorgten zudem sechs Welcome Desks an zentralen Standorten (u. a. Hauptbahnhof, Eurofan House im Wien Museum, Flughafen Wien) sowie zwei Delegations-Desks in der Wiener Stadthalle für umfassende Betreuung; allein in den Tourist-Infos und am Hauptbahnhof wurden rund 21.800 Gäste beraten. Mit der Initiative „FRIENDS OF EUROVISION“ von WienTourismus, ORF und Wirtschaftskammer Wien wurde eine breite Beteiligung von Unternehmen, Betrieben und Einkaufsstraßen ermöglicht. Sie konnten das Event aktiv mitgestalten und trugen damit maßgeblich zur spürbaren Präsenz des ESC in der gesamten Stadt bei. Bereits im Vorfeld des ESC bewerteten 66% der Wiener:innen die Austragung des ESC in ihrer Stadt als positiv bis sehr positiv, 44% zeigten sich stolz bis sehr stolz, Wiens Vielfalt und Weltoffenheit international präsentieren zu können. Grundlage dafür ist eine repräsentative Studie des WienTourismus gemeinsam mit MANOVA (n = 1.877), die bis Juni 2026 fortgeführt wird, um ein transparentes und kontinuierliches Stimmungsbild der Wiener:innen bereitzustellen.

Links

Die digitale ESC-Rallye läuft noch bis zum 31. Mai: www.wien.info/esc-challenge

ivie – die offizielle Host City App – kostenlos zum Download: www.ivie.wien.info

(Schluss) red