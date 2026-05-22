Sport, Action und Promi-Challenges: Decathlon eröffnet am 29. Mai neue Filiale auf der Mariahilfer Straße in Wien

Wien (OTS) -

Decathlon setzt seinen Expansionskurs in Österreich fort und eröffnet am 29. Mai seine mittlerweile siebente Filiale im Land. Im Jubiläumsjahr seines 50-jährigen Bestehens bringt der internationale Sportartikelhersteller und -händler seine langjährige Erfahrung nun auch auf die Wiener Mariahilfer Straße. Seit fünf Jahrzehnten entwickelt, designt und vertreibt Decathlon Sportprodukte für unterschiedlichste Sportarten – und rückt mit dem neuen Standort im traditionsreichen Gerngross-Center jetzt noch näher an die Menschen und ihren sportlichen Alltag heran. Auf rund 1.500 Quadratmetern erwartet Besucher:innen ein moderner Store mit einem speziell auf das urbane Umfeld abgestimmten Sortiment, innovativen Services und einem großen Eröffnungsprogramm für die ganze Familie.

Opening mit Goodie Bags, Challenges und Gewinnspielen

Zur offiziellen Eröffnung am kommenden Freitag, 29. Mai, verwandelt sich die neue Decathlon-Filiale an zwei Tagen in eine sportliche Erlebniswelt mitten in der Wiener Innenstadt. Besucher:innen können unterschiedliche Sportarten ausprobieren und bei Challenges Preise aus dem Decathlon-Sortiment gewinnen. Die ersten 100 Besucher:innen erhalten ein Goodie Bag im Wert von 30 Euro, die ersten 2.000 Kund:innen zusätzlich einen 10-Euro-Gutschein für ihren nächsten Einkauf.

Ein besonderes Highlight wartet am Freitagnachmittag: Mit Mirko Kos besucht ein Torhüter des Profikaders des FK Austria Wien die neue Filiale und tritt bei sportlichen Challenges gegen Besucher:innen an. Mit dem vielfältigen Mitmach-Programm möchte Decathlon vor allem zeigen, dass Sport Menschen verbindet – unabhängig von Alter, Herkunft oder Leistungsniveau. „Die Mariahilfer Straße ist einer der lebendigsten Orte Österreichs und genau deshalb der perfekte Standort für Decathlon. Wir wollen dort präsent sein, wo Menschen ihren Alltag verbringen, sich bewegen und aktiv leben. Mit dem neuen Store schaffen wir einen Ort, an dem Sport für alle einfach zugänglich und erlebbar wird“ , sagt Ana Aguilo, Country Leaderin von Decathlon Österreich. „Sport schafft Begegnungen und verbindet Menschen. Genau dieses Gefühl wollen wir auch bei unserer Eröffnung transportieren.“

Persönliche Beratung und moderne Services im neuen Decathlon-Store

Auch im Gerngross sieht man in der Neueröffnung einen wichtigen Impuls für den Standort Mariahilfer Straße. Gerhard Wohlmacher, Center-Manager des Gerngross: „Die Neueröffnung von Decathlon im Gerngross auf der Mariahilfer Straße ist ein wichtiger urbaner Impuls. Mit dem neuen Store entsteht ein modernes Angebot, das Sport, Lifestyle und Einkaufserlebnis ideal miteinander verbindet.“

Die neue Filiale setzt bewusst auf ein modernes Konzept für den sportlichen Alltag in der Stadt – von Running und Fitness bis hin zu Mobility und Outdoor. Gleichzeitig erhalten Kund:innen Zugang zum gesamten Online-Angebot mit Produkten für mehr als 70 Sportarten. Neben persönlicher Beratung setzt Decathlon auf Services wie Click & Collect, wodurch Kund:innen ein erweitertes Sortiment bequem online bestellen und einfach direkt im Store abholen können. „Unsere Kund:innen erwarten heute Flexibilität, Geschwindigkeit und gleichzeitig persönliche Beratung. Genau diese Kombination möchten wir mit dem neuen Store auf der Mariahilfer Straße bieten“ , erklärt Ana Aguilo.

Mit einem sportbegeisterten Team vor Ort möchte Decathlon den Store im Gerngross zu einem Treffpunkt für aktive Wiener:innen machen. Alle Mitarbeiter:innen sind selbst Sportler:innen und lassen ihre persönlichen Erfahrungen direkt in die Beratung einfließen. So unterstützt Decathlon Kund:innen nicht nur beim Einkauf, sondern begeistert auch für Bewegung und neue Sportarten. Ana Aguilo: „Unsere Teams leben den Sport – und genau das spüren auch die Kund:innen. Wir möchten eine offene Atmosphäre schaffen, in der sich alle willkommen fühlen.“

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Über Decathlon Österreich

Decathlon wurde 1976 gegründet und zählt mit über 15 Milliarden Euro Umsatz sowie etwa 105.000 Mitarbeiter:innen zu den größten internationalen Sportartikelherstellern und -händlern weltweit. In rund 1.750 Filialen in mittlerweile 58 Ländern wird Ausrüstung und Bekleidung für circa 70 verschiedene Sportarten unter einem Dach angeboten. In Österreich betreibt Decathlon derzeit sechs Filialen sowie einen Online-Shop. Unter der Führung von Country Leaderin Ana Aguilo, verfolgt Decathlon konsequent das Ziel, Sport für alle zugänglich zu machen. Bewegung bedeutet für Decathlon mehr als körperliche Aktivität – sie steht für Freude, Verbindung und das gemeinsame Erleben von Emotionen. So leistet Sport einen wichtigen Beitrag zu Gesundheit und Lebensqualität – Werte, die Decathlon täglich fördert.www.decathlon.at