Niederösterreichs Naturschätze am Tag der Artenvielfalt

St. Pölten (OTS) -

„Artenvielfalt ist kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit und ein wertvolles Erbe. Leider wird sie immer weiter bedrängt und eingeschränkt. Niederösterreich trägt als flächenmäßig größtes Bundesland eine besondere Verantwortung dafür und fördert zahlreiche Erhaltungsprojekte. 20 der 47 Naturparke Österreichs befinden sich hier, hier lässt sich diese bedrohte Vielfalt hautnah entdecken. Um die Prozesse wie Bestäubung, Kreisläufe und Lebensräume richtig zu verstehen, muss man sie erleben“, so Naturschutz-Landesrätin Susanne Rosenkranz am internationalen Tag der Artenvielfalt.

Heuer steht dieser Aktionstag in den Naturparken unter dem Motto „Landschaften voller Nachteulen“. Sie laden deshalb zu Nachtwanderungen, Workshops, Bildungsprojekten, Forschertagen sowie Programmen für Schulen und Kindergärten ein. Im Naturpark Sparbach dreht sich alles um Eulen, Fledermäuse und Nachtfalter wie die sogenannten „Eulenfalter“ – eine besonders artenreiche und beeindruckende Gruppe, die der Veranstaltung ihren Namen gibt.

„Gerade Insekten leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer niederösterreichischen Kulturlandschaften. Sie bestäuben Pflanzen, halten natürliche Kreisläufe im Gleichgewicht und zeigen uns, wie gesund und intakt ein Lebensraum noch ist. Hierzulande gelten bereits 40 Prozent unserer heimischen Arten als gefährdet“, erklärt Rosenkranz. Um sie deutlicher sichtbar zu machen, laden in Sparbach mehrere im Park verteilte „Leuchttürme“ dazu ein, in die faszinierende Welt nachtaktiver Insekten einzutauchen, die im Alltag meist verborgen bleibt.

„Gerade die Nacht offenbart uns eine oft verborgene Seite der Natur. Mit dieser Veranstaltung möchten wir das Bewusstsein für die enorme Vielfalt heimischer Insekten stärken und zugleich Begeisterung für unsere einzigartigen Lebensräume wecken“, betonte die Landesrätin abschließend.

Weitere Informationen: Büro LR Mag. Susanne Rosenkranz, Pressereferent Christoph Bathelt, M.A., Tel.: 02742 / 9005 – 13 797, E-Mail: [email protected]