Story House Egmont präsentiert großes Comic-Star-Aufgebot in Erlangen!

Berlin (OTS) -

Zum Internationalen Comic-Salon Erlangen geben sich Comic-Zeichner-Ikonen und Newcomer die Feder in die Hand: Philippe Fenech, Flix, Fernando Güell, Reinhard Kleist, Lorenzo Pastrovicchio, Cynthia C. Peneda, Giada Perissinotto und Ulrich Schröder! Alle werden unermüdlich am Story House Egmont-Stand A5 im Messezelt auf dem Schlossplatz hautnah zu erleben sein.

Und es gibt viele Gründe vorbeizuschauen, denn im Rahmen des 75. Jubiläums des Micky Maus Magazins gibt es die ersten Jubel-Neuerscheinungen, sowie zahlreiche Titel aus unserem umfangreichen Comic-Portfolio, Jubel-Kuchen für alle, einen Micky Maus-Zeichenworkshop und Experten-Talk auf der DATEV-Bühne sowie jede Menge weitere Überraschungen.

Wir freuen uns auf den deutschen Disney-Zeichner Ulrich Schröder, der im Rahmen des 75. Jubiläums des Micky Maus Magazins neben Signierstunden auch jeden Tag einen Zeichenworkshop unter dem Titel: "Wie sahen Micky Maus und Donald Duck eigentlich vor 75 Jahren aus?" geben wird. Am Freitag von 16:00-17:00 wird zusätzlich ein gemeinsames Expertengespräch inkl. Live-Zeichnen zwischen Ulrich Schröder und den spanischen Disney-Zeichnern Cynthia C. Pineda und Fernando Güell stattfinden.

Im Rahmen des 80. Jubiläums von Lucky Luke werden auch die deutschen Comic-Künstler Flix und Reinhard Kleist mit der dritten, deutschsprachigen Lucky Luke-Hommage "Die Grimm Brothers" den Internationalen Comic-Salon Erlangen besuchen. Neben zahlreichen gemeinsamen Signierstunden am Story House Egmont-Stand werden Flix und Reinhard Kleist erstmals am Donnerstag, 04.06.2026 um 19:30 Uhr im "kubic, Großer Saal", ihre Hommage gemeinsam präsentieren und daraus lesen. Begleitet wird dies durch eine Live-Zeichnung von Reinhard Kleist.

Ebenfalls zu Gast auf dem Internationalen Comic-Salon Erlangen ist der französische Comickünstler Philippe Fenech. Gemeinsam mit Jean Bastide ist er der Zeichner des Comic-Bestsellers "Idefix und die Unbeugsamen", der die Geschichten von Asterix und Obelix treuem Gefährten Idefix erzählt, bevor er auf die beiden Gallier traf. Neben Signierstunden wird es Freitag und Samstag jeweils einen Idefix-Zeichenworkshop geben.

Giada Perissinotto, u.a. bekannt als Zeichnerin der beliebten Disney W.i.t.c.h.-Comics, wird Samstag von 15:00 - 16:00 im Kollegienhaus zusammen mit Disney-Künstler Lorenzo Pastrovicchio bei einem Zeichenworkshop die Frage stellen: Was wäre, wenn ... Micky einen Gummikörper hätte, Minnie sich unsichtbar machen könnte, Goofy in Flammen stünde und Donald steinhart wäre?

Neben diesen Veranstaltungen und Signierstunden wird es jeden Tag im Schlossgarten bei unserer FUSSBALLBANDE-Torwand für jedes geschossene Tor einen tollen Gewinn geben!

Der 22. Internationale Comic-Salon Erlangen findet vom 04. - 7. Juni 2026 auf dem Schlossplatz in Erlangen statt. Nähere Informationen zum Comic Salon Erlangen finden Sie auf: www.comic-salon.de

Für Interviewtermine mit unseren Künstlern wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.