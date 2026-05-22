Guter Schlaf in heißen Nächten

Wien (OTS) -

Heiße Nächte rauben uns den Schlaf, die richtige Wäsche kann Abkühlung verschaffen. DIE UMWELTBERATUNG gibt Tipps, um mit Naturtextilien trotz schwüler Tropennächte gut ausgeschlafen durch den Sommer zu kommen – mit dem HOT-Check auf www.umweltberatung.at/HOT-Check und an der Hotline 01 803 32 32.

Die Zahl der Tropennächte, also mit Temperaturen von 20 Grad Celsius und mehr, nimmt zu. Im Sommer 2024 wurden zum Beispiel in der Wiener Innenstadt 53 Tropennächte gemessen. “Die tatsächliche Temperatur in der Wohnung lässt sich oft schwer beeinflussen. Aber die gefühlte Temperatur wird durch Bettwäsche aus Naturmaterialien merklich angenehmer“, erklärt Michaela Knieli, Textilienexpertin von DIE UMWELTBERATUNG.

Textilien kommen im Schlaf direkt mit unserer Haut in Kontakt, synthetische Materialien wie Polyester oder Mischgewebe können Wärme und Feuchtigkeit kaum ableiten – es entsteht ein unangenehmer Hitzestau. Natürliche Fasern hingegen unterstützen die Temperaturregulierung des Körpers.

Kühlende Bettwäsche

Für die Bettwäsche sind zum Beispiel Leinen und Baumwolle gut geeignet. Der Vorteil der Naturfasern ist, dass sie gut Feuchtigkeit aufnehmen können, ohne sich nass anzufühlen. Leinen ist für den Sommer besonders gut geeignet, denn es kann doppelt so viel Feuchtigkeit wie Baumwolle aufnehmen. Auch viskoseähnliche Stoffe können mit Naturfasern mithalten. Tencel™ Lyocell zum Beispiel wird aus Zellulose unter Einsatz von Chemikalien hergestellt. Dieser Stoff hat den Vorteil, dass weniger Chemikalien als bei Viskose oder Modal zum Einsatz kommen. Die feinen, saugfähigen Faserstrukturen können Feuchtigkeit schnell aufnehmen und wieder abgeben.

Auch auf die Webart kommt es an

Nicht nur das Material selbst, sondern auch die Webart beeinflusst das Schlafklima. Locker gewebte Stoffe wie Perkal oder Renforcé lassen mehr Luft zirkulieren als dichte Satin-Qualitäten. Für Sommerdecken eignet sich eine leichte Füllung aus Seide oder Lyocell. Wer trotz Hitze das wohlige Gefühl einer Decke nicht vermissen möchte, kann sich auch einfach mit einem Baumwoll-Leintuch zudecken.

Plastikfreie Nachthemden und Pyjamas

Wäsche aus Polyester ist völlig ungeeignet für den Sommer, denn sie ist nicht atmungsaktiv. Polyester speichert Wärme und Feuchtigkeit, was das Schwitzen fördert und das Wohlgefühl mindert. Für die Nachtwäsche sind Naturfasern wie Leinen, Baumwolle und Seide am besten. Pyjamas und Nachthemden sollten luftig und locker geschnitten sein, Modelle aus Naturfasern unterstützen die Verdunstung von Schweiß und sorgen für ein trockeneres Hautgefühl.

Weitere Tipps für kühlere Nächte:

nur nachts und in den frühen Morgenstunden lüften

tagsüber verdunkeln, am besten mit außenliegendem Sonnenschutz

vor dem zu Bett gehen lauwarm duschen

Individuelle Beratung an der Hotline 01 803 32 32

Welche Fasern werden ökologisch hergestellt? Worauf achten beim Kleiderkauf? DIE UMWELTBERATUNG beantwortet Fragen zu Textilien und zu rundum ökologischen Lebensstilen. Die Hotline ist Mo bis Do von 9 bis 15 Uhr und Fr von 9 bis 12 Uhr erreichbar.

Information

HOT-Check mit vielen Tipps und Veranstaltungshinweisen auf www.umweltberatung.at/HOT-Check

Einkaufsquellen für Ökotextilien und weitere Informationen und Links zum Thema Mode sind unter www.umweltberatung.at/textilien zu finden.

Die Broschüre „Schickes Outfit!“ ist DAS Nachschlagewerk zur Textilienherstellung und zu Gütesiegeln für Textilien. Sie kann auf www.umweltberatung.at/schickes-outfit-neu-ja-aber-oekologisch gegen Versandkosten bestellt oder kostenlos heruntergeladen werden.

Die Stadt Wien – Umweltschutz informiert auf ihrer Website zum nachhaltigen Einkauf von Textilien: www.wien.gv.at/umwelt/oekokauf-ergebnisse#textilien

Individuelle Beratung bietet DIE UMWELTBERATUNG an ihrer Hotline 01 803 32 32.

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.