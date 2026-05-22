AVISO PK Grüne Wien am 28.5.: S-Bahn-Sperre wird zum Stresstest für Wiener Öffis

Wien (OTS) -

Thema: Die Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke steht vor der Tür und wird hunderttausende Öffi-Fahrgäste in Wien ab September 2026 stark beeinträchtigen. Die Modernisierung ist wichtig, doch die Stadtregierung hat sie nicht mit der nötigen Priorität vorbereitet. Basierend auf einer TU-Studie präsentieren die Grünen Lösungen, wie die Wiener:innen trotz S-Bahn-Sperre gut vorankommen.



Pressekonferenz mit:

Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien

Heidi Sequenz, Mobilitätssprecherin Grüne Wien

Kilian Stark, Mobilitätssprecher Grüne Wien

Harald Frey, Institut für Verkehrswissenschaften, TU Wien



Zeit: Donnerstag, 28.5. 2025, 10:30 Uhr

Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien



Wir freuen uns auf Ihr Kommen!