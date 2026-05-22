  • 22.05.2026, 09:30:47
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AVISO PK Grüne Wien am 28.5.: S-Bahn-Sperre wird zum Stresstest für Wiener Öffis

Wien (OTS) - 

Thema: Die Modernisierung der S-Bahn-Stammstrecke steht vor der Tür und wird hunderttausende Öffi-Fahrgäste in Wien ab September 2026 stark beeinträchtigen. Die Modernisierung ist wichtig, doch die Stadtregierung hat sie nicht mit der nötigen Priorität vorbereitet. Basierend auf einer TU-Studie präsentieren die Grünen Lösungen, wie die Wiener:innen trotz S-Bahn-Sperre gut vorankommen.

Pressekonferenz mit:
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien
Heidi Sequenz, Mobilitätssprecherin Grüne Wien
Kilian Stark, Mobilitätssprecher Grüne Wien
Harald Frey, Institut für Verkehrswissenschaften, TU Wien

Zeit: Donnerstag, 28.5. 2025, 10:30 Uhr
Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

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Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

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