NÖVOG ist wieder ein „Best Workplace 2026“

St. Pölten (OTS) -

Die NÖVOG Gruppe wurde vom unabhängigen Institut Great Place to Work® zum zweiten Mal als „Best Workplace Austria“ ausgezeichnet. Dabei wurden die Top Unternehmen Österreichs gekürt, die die attraktivste Arbeitsplatzkultur für die Mitarbeiter schaffen. Die NÖVOG belegt hier den vierten Platz.

„Das Arbeitgeber-Gütesiegel ‚Best Workplace Austria 2026‘ ist eine großartige Bestätigung für den Weg, den wir in der NÖVOG eingeschlagen haben. Ein Unternehmen ist immer nur so gut wie seine Mitarbeiter und genau deshalb ist es entscheidend, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das von Wertschätzung, Teamgeist und Zusammenhalt geprägt ist. Die erneute Auszeichnung zeigt eindrucksvoll, dass bei der NÖVOG der Mensch im Mittelpunkt steht. Ich gratuliere dem gesamten Team herzlich zu dieser Platzierung in der Champions League der österreichischen Arbeitgeber“, betont Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

Die NÖVOG ist zum zweiten Mal in der Liste der attraktivsten Arbeitgeber Österreichs vertreten. Eine Auszeichnung, die an die Besten der Besten aus der Riege der zertifizierten „Great Place to Work“ Unternehmen verliehen wird, und auf der sehr hohen Zufriedenheit der Mitarbeitenden basiert. Im Rahmen einer anonymen Befragung im November 2025 gaben 95 Prozent der Mitarbeitenden an, dass sie bei der NÖVOG einen sehr guten Arbeitsplatz haben. Neun von zehn Befragten möchten noch lange im Unternehmen tätig sein und heben besonders den starken Teamgeist hervor. Ebenfalls neun von zehn Befragten empfehlen die NÖVOG als Arbeitgeber aktiv weiter und sind sehr stolz auf die gemeinsam geleistete Arbeit.

Das hervorragende Feedback der 480 Mitarbeitenden wirkt sich auch auf das Ranking innerhalb der „Best Workplaces 2026“ aus. Die NÖVOG Gruppe belegt in der Kategorie „LARGE (250-499 Mitarbeitende)“ den vierten Platz. „Wir sind sehr stolz, wieder zu Österreichs besten Arbeitgebern zu zählen. Ein Erfolg, der nur gemeinsam möglich ist. Unsere Unternehmensgruppe ist nur deshalb so erfolgreich, weil unsere Teammitglieder jeden Tag ihr Bestes für unsere Kundinnen und Kunden geben. Sie tragen unsere Werte und unsere Unternehmenskultur nach außen“, erklären die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Great Place to Work® befragt seit über 30 Jahren Mitarbeitende in Unternehmen rund um den Globus zu ihrer Arbeitsplatzerfahrung und gilt als weltweit führend in Sachen Unternehmenskultur, Mitarbeiterbefragung und Employer Branding. Die Arbeitgeber Gütesiegel von Great Place to Work® stehen für herausragende Arbeitgeber, die geprägt sind von einer vertrauensbasierten und mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur. Diese umfasst Werte wie Glaubwürdigkeit, Fairness, Respekt, Teamgeist und Stolz. www.greatplacetowork.at

Für nähere Informationen: Katharina Heider-Fischer, MSc, Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Telefon 02742 360 990-1311, Mobiltelefon 0676/566 24 53, www.noevog.at, www.niederoesterreichbahnen.at