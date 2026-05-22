NÖ Familienfest auf der Schallaburg am 31. Mai

St. Pölten (OTS) -

Am 31. Mai von 9 bis 18 Uhr öffnet die Schallaburg wieder ihre Tore für das beliebte NÖ Familienfest. „Der Schlossgarten und die Burggebäude verwandeln sich beim NÖ Familienfest in einen riesigen Abenteuerspielplatz. Zahlreiche Aktivstationen, Bastelworkshops und Bühnenacts laden Kinder, Eltern und Großeltern zum Mitmachen ein. Seien Sie mit dabei und erleben Sie gemeinsam mit Ihren Liebsten einen unvergesslichen Sonntag“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Auf dem Programm stehen Kreativ-, Spiel- und Bewegungsstationen, eine Geschichtenerzählerin, Familienkonzerte, eine Seifenblasenwerkstatt, Familien-Rätselspaß, Kinderschminken, Bogenschießen, Mitmachtheater, Zauber-Workshops, ein Kletterturm, Vorführungen der Suchhundestaffel, Zirkus-Stationen, Familienführungen durch die Schallaburg-Ausstellung und vieles mehr. Kulinarik-Stände und zahlreiche Plätzchen im Grünen laden zum Gustieren und Entspannen ein. Familien sind eingeladen, vor Ort bei der Rätselrallye der Familienland Niederösterreich GmbH mitzumachen und mit dem richtigen Lösungswort und ein bisschen Glück ein Goodie-Package zu gewinnen. Zur Teilnahme ist die Familienland-App erforderlich. Das Fest findet bei jedem Wetter statt.

Für Inhaberinnen und Inhaber des Familienland*Passes gibt es das Familienticket zum NÖ Familienfest um ermäßigte zwölf Euro. „Der vergünstigte Eintritt ist ein Beitrag zum leistbaren Familienvergnügen mit dem Familienland*Pass, zusätzlich zu den Vorteilen und Aktionen der mehr als 500 Partnerbetriebe, die mit der Vorteilskarte das ganze Jahr über genutzt werden können“, erklärt Teschl-Hofmeister.

Informationen zum Familienland*Pass sowie zum Programm des NÖ Familienfestes befinden sich auf www.familienland.at.

Für weitere Informationen: Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]