Smarte Sensoren statt manueller Bewässerung: Intelligente Bewässerung im Burggarten Wels spart bis zu 40 Prozent Wasser

Wels (OTS) -

Die OÖ Landesgartenschau Wels 2027 setzt im Burggarten auf eine moderne Bewässerungsanlage. Sensoren und Online-Wetterdaten sorgen dafür, dass 2.500 Quadratmeter Grünflächen nur dann bewässert werden, wenn tatsächlich Bedarf besteht. Dadurch kann der Wasserverbrauch um bis zu 40 Prozent reduziert werden. Das Projekt ist Teil der Vorbereitungen auf die OÖ Landesgartenschau Wels 2027 und verbindet nachhaltige Stadtentwicklung mit moderner Technologie. Mit der neuen Anlage zählt Wels zu den Vorreitern intelligenter Bewässerungssysteme im städtischen Bereich in Österreich.„ Gerade angesichts der aktuellen Trockenheit in Oberösterreich wird klar, wie wichtig ein bewusster und effizienter Umgang mit Wasser bereits jetzt ist. Intelligente Bewässerungssysteme helfen Städten dabei, Wasser als wertvolle Ressource gezielt und sparsam einzusetzen “, betont Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027 GmbH. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.