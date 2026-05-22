  • 22.05.2026, 09:13:34
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Smarte Sensoren statt manueller Bewässerung: Intelligente Bewässerung im Burggarten Wels spart bis zu 40 Prozent Wasser

Geschäftsführer DI Gottfried Struggl im historischen Burggarten: OÖ Landesgartenschau Wels 2027 setzt auf intelligente Bewässerungsanlage und spart bis zu 40 Prozent Wasser. Ein nachhaltiger Mehrwert für Wels.

Gerade angesichts der aktuellen Trockenheit in Oberösterreich wird klar, wie wichtig ein bewusster und effizienter Umgang mit Wasser bereits jetzt ist. Intelligente Bewässerungssysteme helfen Städten dabei, Wasser als wertvolle Ressource gezielt und sparsam einzusetzen

Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027

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Wels (OTS) - 

Die OÖ Landesgartenschau Wels 2027 setzt im Burggarten auf eine moderne Bewässerungsanlage. Sensoren und Online-Wetterdaten sorgen dafür, dass 2.500 Quadratmeter Grünflächen nur dann bewässert werden, wenn tatsächlich Bedarf besteht. Dadurch kann der Wasserverbrauch um bis zu 40 Prozent reduziert werden. Das Projekt ist Teil der Vorbereitungen auf die OÖ Landesgartenschau Wels 2027 und verbindet nachhaltige Stadtentwicklung mit moderner Technologie. Mit der neuen Anlage zählt Wels zu den Vorreitern intelligenter Bewässerungssysteme im städtischen Bereich in Österreich.„Gerade angesichts der aktuellen Trockenheit in Oberösterreich wird klar, wie wichtig ein bewusster und effizienter Umgang mit Wasser bereits jetzt ist. Intelligente Bewässerungssysteme helfen Städten dabei, Wasser als wertvolle Ressource gezielt und sparsam einzusetzen“, betont Gottfried Struggl, Geschäftsführer der OÖ Landesgartenschau Wels 2027 GmbH. Weitere Informationen und Bilder finden Sie hier.

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Vorschau Bild von Welser Burggarten: Intelligente Bewässerung spart bis zu 40 Prozent Wasser [PDF, 464.56KB]

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