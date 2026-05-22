Auf zum Protest! Keine Kürzungen für Studierende, Millionärssteuer jetzt!

Wien (OTS) -

Die angekündigten Kürzungen der Regierung im Kunst- und Kulturbetrieb breiten sich nun mit massiven Kürzungen im Bildungsbereich aus.

Diese Kürzungen betreffen uns Studierende unmittelbar. Die Regierung kürzt im Sozialbereich und erzwingt die Schließung von Kunst-, Kultur- und Freiräumen. Damit erschwert sie das Leben für jene weiter, die ohnehin benachteiligt sind. Reiche bleiben davon unberührt. Studierende und alle, die nicht das Glück zu erben haben, müssen die “Sparpolitik” der Regierung ausbaden. Bei Bildung sollen Milliarden gekürzt werden, während die Ausgaben für die Rüstungsindustrie in die Höhe schießen. Wir müssen handeln und dürfen nicht länger schweigen und zuschauen.

Unsere Forderungen:

Einführung einer Millionär:innen-Steuer

Bildung vor Aufrüstung

Sparen bei den Gehältern von Politiker:innen

Zeit : 22. Mai, um 12:00 Uhr

Ort: Schillerplatz 3, Nibelungengasse, 1010 Wien