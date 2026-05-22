  • 22.05.2026, 09:09:02
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Saisonauftakt in der Sommerarena Baden

„Stadt:Kultur“ startet am 26. Mai

St. Pölten (OTS) - 

Am Dienstag, 26. Mai, startet in der Sommerarena Baden die neue Saison der „Stadt:Kultur“, die im Mai und September wieder ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Schauspiel und Kabarett auf die Bühne bringt:

Den Auftakt am Dienstag, 26. Mai, gestaltet Philipp Hochmair mit seiner Lesung aus Adalbert Stifters „Der Hagestolz“, musikalisch begleitet von den Österreichischen Salonisten. Am Mittwoch, 27., und Donnerstag, 28. Mai, sind dann Konzerte des Herbert Pixner Projekts zwischen alpiner Tradition, Jazz und Weltmusik zu hören. Den Abschluss des Mai-Programms bildet am Samstag, 30. Mai, Alfred Dorfer mit seinem aktuellen Kabarettprogramm „Gleich“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Fortgesetzt wird die Reihe im September: Für die Musik sorgen dann Wolfgang Ambros unplugged mit „Pur“ (3. September ab 19.30 Uhr), Ernst Molden und Ursula Strauss mit „Nochdvegl“ (5. September ab 19.30 Uhr), Pink-Floyd-Klänge mit „The Wall“ und „The Dark Side of the Moon“ (9. September ab 18 und 21 Uhr), die „Magische Musik von Harry Potter“ (10. September ab 19 Uhr) sowie „The Music of Der König der Löwen“ und „The Music of Hans Zimmer & Others“ (11. September ab 16.30 und 20 Uhr). Dazu präsentiert Andreas Vitásek am 2. September sein neues Programm „Wie es mir gefällt“ sowie Florian Klenk gemeinsam mit Christian Reiter Geschichten aus der Gerichtsmedizin unter dem Titel „Es wird a Leich‘ sein“; Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter www.stadt-kultur.at.

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
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Telefon: 02742/9005-12175
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