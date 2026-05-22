Wien (OTS) -

Die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WK Wien und der österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) laden zur gemeinsamen Pressekonferenz:

Neubaubericht Wien

Donnerstag, 28. Mai 2026, 10.00 Uhr

Saal 3, Haus der Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Die gewerbliche Immobilienwirtschaft und die gemeinnützigen Bauvereinigungen präsentieren gemeinsam die Ergebnisse des aktuellen 1. Österreichischen Neubauberichts für den Wiener Immobilienmarkt.

Welche Projekte sind für Wien von gewerblichen Bauträgern bzw. gemeinnützigen Bauvereinigungen geplant? Wie wird sich der Wiener Immobilienmarkt entwickeln? Welche Zukunftsszenarien können bereits prognostiziert und welche Schlüsse abgeleitet werden?

Ihre Gesprächspartner sind:

Michael Pisecky, Obmann Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder WK Wien

Paul Steurer, Obmann gemeinnützige Bauvereinigungen Wien

Alexander Bosak, Geschäftsführer EXPLOREAL GmbH

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Eine Teilnahme ist auch online möglich. Der Link wird bei Anmeldung zugesandt.