  • 22.05.2026, 09:00:32
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  • OTS0019

Neubaubericht Wien

Einladung zur Pressekonferenz am 28. Mai um 10.00 Uhr

Wien (OTS) - 

Die Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der WK Wien und der österreichische Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen (GBV) laden zur gemeinsamen Pressekonferenz:

Neubaubericht Wien

  • Donnerstag, 28. Mai 2026, 10.00 Uhr
  • Saal 3, Haus der Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Die gewerbliche Immobilienwirtschaft und die gemeinnützigen Bauvereinigungen präsentieren gemeinsam die Ergebnisse des aktuellen 1. Österreichischen Neubauberichts für den Wiener Immobilienmarkt.

Welche Projekte sind für Wien von gewerblichen Bauträgern bzw. gemeinnützigen Bauvereinigungen geplant? Wie wird sich der Wiener Immobilienmarkt entwickeln? Welche Zukunftsszenarien können bereits prognostiziert und welche Schlüsse abgeleitet werden?

Ihre Gesprächspartner sind:

  • Michael Pisecky, Obmann Fachgruppe Immobilien- und Vermögenstreuhänder WK Wien
  • Paul Steurer, Obmann gemeinnützige Bauvereinigungen Wien
  • Alexander Bosak, Geschäftsführer EXPLOREAL GmbH

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Eine Teilnahme ist auch online möglich. Der Link wird bei Anmeldung zugesandt.

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Wien
Presse - Newsroom
Mag. Marion Ziegelwanger
Telefon: 01/514 50-1335
E-Mail: [email protected]
www.wko.at/wien/news

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