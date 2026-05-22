- 22.05.2026, 08:54:02
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AVISO: DI 26.05.2026, 11 Uhr St. Pölten - Grüner Klub - Politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung
Der Grüne Klub im NÖ Landtag präsentiert am Dienstag, den 26.05.2026 seine politische Vorschau und weitere Themen zur kommenden Landtagssitzung
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EINLADUNG ZUM PRESSEGESPRÄCH DIENSTAG, 26.05.2026, 11:00 Uhr
Grüner Klub im NÖ Landtag, Neue Herrengasse 1, Haus 1, 1. Stock, 3100 St. Pölten
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HELGA KRISMER
Klubobfrau und Landessprecherin der Grünen Niederösterreich
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Die Teilnahme erfolgt ausschließlich nach Anmeldung.
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Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien werden ersucht, sich bis spätestens 25.05., 18:00 Uhr unter [email protected] anzumelden.
Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei dieser Pressekonferenz begrüßen zu dürfen!
Rückfragen & Kontakt
Pressesprecher
Michael Pinnow
Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/
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