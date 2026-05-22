  • 22.05.2026, 08:47:02
  • /
  • OTS0014

HOSI Wien & #aufstehn fordern umfassendes Verbot von Konversionstherapien – neue Petition von #aufstehn gestartet

Wien (OTS) - 

„Konversionstherapien sind keine Therapie, sondern psychischer Druck und Menschenrechtsverletzungen", erklärt Ann-Sophie Otte, Obfrau der HOSI Wien. „Es ist völlig unverständlich, dass trotz der Einigung im Regierungsprogramm auch nach mehr als einem Jahr Regierungszeit noch keine Umsetzung vorliegt. Halbherzige Lösungen, die trans, intergeschlechtliche und queere Menschen ausschließen, sind nicht akzeptabel. Wer es ernst meint mit Menschenrechten, muss endlich alle LGBTIQ-Menschen wirksam schützen, unabhängig von sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität."

"Es ist absurd, dass die ÖVP ein umfassendes Verbot von Konversionsmaßnahmen blockiert – obwohl sie ein Regierungsprogramm unterschrieben hat, das genau das ankündigt. Mit der Petition wollen wir zeigen, wie viele Menschen sich für ein Gesetz aussprechen, das alle queeren Menschen vor diesen gewaltvollen Praktiken schützt, auch inter-, nicht-binäre und trans Personen.", erklärt Leonie von der gemeinnützigen Organisation #aufstehn.

Die Petition kann hier unterzeichnet werden:

https://aktion.aufstehn.at/menschenrechte/konversion/petition

Otte betont: „Gerade junge Menschen erleben enormen Druck durch Familien, religiöse Gruppen oder ihr Umfeld. Deshalb ist jetzt der Moment, Druck zu machen: Wir rufen alle Menschen auf, die Petition zu unterschreiben und ein klares Zeichen gegen Konversionstherapien und Diskriminierung zu setzen."

Rückfragen & Kontakt

HOSI Wien
Telefon: +43 660 2166605
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hosiwien.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Homosexuelle Initiative (HOSI) Wien

Rückfragen & Kontakt

HOSI Wien
Telefon: +43 660 2166605
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.hosiwien.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright