ÖCV fordert rasche Umsetzung des Wehrdienstmodells „Österreich PLUS“

Wien (OTS) -

“Ein leistungsfähiges Bundesheer ist keine abstrakte Frage mehr, sondern Voraussetzung für die Sicherheit unseres Landes”, erklärt ÖCV-Präsident Andre Stecher. Mit Blick auf die grundlegend veränderte sicherheitspolitische Lage in Europa sei es dringendes Gebot der Stunde, die Frage der Wehrpflicht und der personellen Einsatzfähigkeit des Österreichisches Bundesheers ernsthaft zu behandeln.

Die ÖCV-Generalversammlung hat am vergangenen Wochenende in Innsbruck eine Resolution zur “Stärkung der österreichischen Landesverteidigung” beschlossen, in welcher sie die Bundesregierung auffordert, das von Experten erarbeitete Wehrdienstmodell “Österreich PLUS” so rasch wie möglich umzusetzen. Die Resolution unterstützt das von der Wehrdienstkommission vorgeschlagene Modell mit acht Monaten Grundwehrdienst sowie verpflichtenden Milizübungen. Ziel sei eine nachhaltige Verbesserung der Einsatzbereitschaft des Bundesheeres und eine stärkere Einbindung der Miliz.

Der ÖCV verweist darauf, dass moderne Ausrüstung allein nicht ausreiche. „Das beste Gerät bringt wenig, wenn nicht genügend gut ausgebildete Menschen vorhanden sind, die es im Ernstfall bedienen können“, so Präsident Stecher. Außerdem zeigt sich der ÖCV grundsätzlich offen gegenüber einer zukünftigen geschlechtsneutralen Ausgestaltung der Wehrpflicht, betont jedoch, dass zunächst die Konsolidierung und Stärkung des bestehenden Systems im Vordergrund stehen müsse.

Als größter Akademikerverband Österreichs ist diese Resolution für den ÖCV von besonderer Bedeutung, weil Sicherheitspolitik wieder zu einer zentralen Zukunftsfrage Österreichs geworden ist und man sich daher aktiv und sachlich in wichtige gesellschafts- und sicherheitspolitische Debatten einbringen muss.