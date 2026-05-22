Schach Weltklasse in der Shopping Mall

Pasching bei Linz (OTS) -

Zwischen Cafés, Shops und zehntausenden Besucherinnen und Besuchern lieferten sich mehr als 1.700 Schachspielerinnen und Schachspieler aus rund 40 Nationen spektakuläre Blitz- und Schnellschachduelle auf höchstem Niveau.

Mit Ꞓ 80.000, - Preisgeld bestätigt der PlusCity Grand Prix seine Rolle als stärkstes und prestigeträchtigstes Schnellschach-Event Europas. Dieser Rekordpreisfonds, höher als bei der Europameisterschaft, wurde durch die oberösterreichische PlusCity und den Neo Sponsor „Freedom24“ ermöglicht, einen an der Nasdaq notierenden internationaler Finanzdienstleister, der auf seiner Online - Plattform bei vergleichsweise minimalen Gebühren den Handel ua. mit Aktien, Anleihen und ETFs anbietet.

Angelockt von Preisgeld und Prestige kämpften schließlich die beiden Ex - Weltmeisterinnen Zhu Chen und Antoaneta Stefanova, 50 internationale Großmeister, sowie die Spitze des österreichischen Schachs um den Turniersieg sowie die österreichischen Staatsmeistertitel in Einzel und Team. Eigentlich auf 400 Teilnehmer bzw. 100 Teams pro Tag limitiert, wurden aufgrund der zahlreichen Last Minute - Teilnahmewünsche noch 1 Stunde vor Turnierstart alle in der PlusCity verfügbaren Tische aufgebaut, um somit sogar 430 Schachfans pro Tag die Teilnahme zu ermöglichen.

Der indische Großmeister Pranav V gewann das hochkarätig besetzte Rapidturnier vor Eduardo Iturrizaga Bonelli und Parham Maghsoodloo, während sich im Blitzbewerb der Pole Szymon Gumularz in einem dramatischen Finale gegen die internationale Konkurrenz durchsetzen konnte. Beste Dame in beiden Einzelbewerben wurde die polnische Damen - Großmeisterin Aleksandra Maltsevskaya.

Auch Österreichs Spitzenspielerinnen und Spitzenspieler überzeugten: IM Valentin Baidetskyi holte den Staatsmeistertitel im Rapidschach vor GM Felix Blohberger und qualifizierte sich damit zugleich für die Staatsmeisterschaft im Standardschach im Linzer Oberbank Forum im August. Im Blitzschach sicherte sich der burgenländische Großmeister Dominik Horvath den österreichischen Titel. Bei den Frauen triumphierten WIM Veronika Exler im Rapid sowie IM Olga Badelka im Blitz. Team-Staatsmeiter im Schnellschach wurde Serienmeister ASV-Linz, im Blitzschach freute sich Captain Dr. Peter Steiner über den sensationellen ersten Team-Staatsmeistertitel für Pinggau-Friedberg. Bei den Damen siegte in beiden Bewerben der ehemalige Champions-League Sieger ASVÖ Pamhagen.

Für besondere Aufmerksamkeit sorgte zudem ein Nachwuchs-Event mit internationalen Großmeistern und dem heimischen Spitzennachwuchs: Der junge Noah Pleimer aus Oberösterreich hielt sensationelle 83 Züge lang gegen den iranischen Supergroßmeister Parham Maghsoodloo durch und begeisterte damit Publikum und Profis gleichermaßen.

Der beim Turnier anwesende Generalsekretär des Weltschachbundes FIDE, Lukasz Turlej, bezeichnete den PlusCity Grand Prix als das spektakulärste Schachereignis Europas und entschloss sich schließlich sogar selbst zur Teilnehme mit einem Team des Weltschachbundes.

„Der PlusCity GrandPrix ist die beste Werbung, die wir für Schach in Österreich haben, mit Rekordteilnahme und Rekordpreisfonds, 50 Großmeistern und 2 Weltmeisterinnen bin ich wunschlos glücklich - Danke an die PlusCity und Freedom24 für die herausragende Unterstützung!“, so der Präsident des Österreichischen Schachbundes (ÖSB) Michael Stöttinger