„Ein souveräner ORF“: Markus Breitenecker bewirbt sich als ORF-Generaldirektor

Wien (OTS) -

Unter dem Motto „Ein souveräner ORF. Vom Marktführer zum Marktmotor“ möchte der ehemalige Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE den ORF ins Zentrum einer neuen kooperativen Medienordnung stellen.

„Es geht um viel für Österreich – und vielleicht um alles für den ORF und den Medienstandort.“ Der österreichische Medienmanager Markus Breitenecker (57) hat heute seine Bewerbung als Generaldirektor des Österreichischen Rundfunks (ORF) bekannt gegeben. Angesichts erheblicher ökonomischer Herausforderungen sei die Medienvielfalt in Österreich bedroht. Damit stehe auch eine zentrale Säule des demokratischen Zusammenlebens unter Druck.

Breitenecker plädiert in einer Videobotschaft für einen „souveränen und starken ORF, der uns durch diese Zeit trägt“. Gleichzeitig erkennt er Handlungsbedarf: „Der ORF steckt in einer veritablen Krise. Nicht zuletzt die Ereignisse der vergangenen Wochen haben den Fokus auf das Wesentliche verstellt: die Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Auftrags für das österreichische Publikum.“ Der erfahrene Medienprofi möchte sein Wissen aus mehr als 30-jähriger TV-Erfahrung, seine Führungspraxis in einem großen Medienunternehmen mit tausenden Mitarbeitenden sowie sein Know-how in der digitalen Streaming-Transformation einbringen.

„Gemeinsam mit den vielen hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im ORF möchte ich, erstens, das bestmögliche Qualitätsprogramm für unser Publikum herstellen: österreichische Inhalte, regionales Programm, unabhängige Nachrichtenredaktionen. Zweitens, die technologische Vorreiterrolle des ORF so ausbauen, dass die gesamte Medienlandschaft davon profitiert. Und drittens, wieder zu einem menschlichen, anständigen und wertschätzenden Miteinander finden.“

Vom Marktführer zum Marktmotor: zeitgemäße Neuinterpretation der öffentlich-rechtlichen Idee und des Public-Value-Auftrags

Markus Breitenecker, der in seinem Video das ORF-Team direkt adressiert, tritt mit einem umfassenden Bewerbungskonzept unter dem Titel „Ein souveräner ORF. Vom Marktführer zum Marktmotor“ an. „Zu einem souveränen ORF gehört der bedingungslose Fokus auf Public-Value-Programm. Das ist für mich Qualitätsjournalismus im Sinne des Gemeinwohls. Es ist meine langjährige Überzeugung, dass heimische Medien bei all ihrer Unterschiedlichkeit als strategische Partner zusammenarbeiten müssen und dass der ORF dabei eine entscheidende Rolle spielt.”

Mehrfach betont der gebürtige Wiener den hohen Stellenwert von Zusammenarbeit: „Mein medienpolitisches Credo für eine kooperative Medienordnung lautet seit mehr als zehn Jahren ‚Kooperation statt Konkurrenz‘. Ich bin überzeugt davon, dass darin auch der Grundstein für ein neues, zukunftsgerichtetes Selbstverständnis des ORF liegt – im Sinne einer Gesamtverantwortung für Österreichs Medienlandschaft. Nur gemeinsam sind wir stark und bleiben souverän.“

Breitenecker abschließend: „Ich freue mich auf den Austausch mit dem ORF-Team in den kommenden Wochen sowie auf die Hearings und öffentlichen Diskussionen.“

Medienmanager mit jahrzehntelanger TV-Expertise: Lebenslauf von Markus Breitenecker

Markus Breitenecker verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung als Medienmanager im In- und Ausland. Zuletzt war der studierte Jurist Mitglied des Vorstands der ProSiebenSat.1 Media SE mit rund 7.000 Mitarbeitenden. In seiner Rolle als COO verantwortete er die Bereiche Streaming und Digitalstrategie, Tech und AI, Vertrieb, Marketing und Medienpolitik sowie Österreich und die Schweiz.

Seine Karriere begann 1996 als Managing Director des deutschsprachigen „Weather Channel“ in Düsseldorf. Mit der Gründung von ProSieben Austria wandte sich Breitenecker ab 1998 einer Reihe erfolgreicher österreichischer Medienprojekte und TV-Sender zu.

Als Langzeit-CEO von ProSiebenSat.1 PULS 4 führte er 2004 die ersten österreichischen redaktionellen Programmfenster auf ProSieben Austria ein: AustriaNews und Café PULS. 2008 erfolgte der Start von PULS 4, heute Österreichs größter privater Fernsehsender bei den Unter-50-Jährigen.

2016 gründete Breitenecker das internationale Digitalfestival 4GAMECHANGERS, das seit einigen Jahren in Kooperation mit dem ORF umgesetzt wird. 2017 verantwortete er die Übernahme der ATV-Gruppe und machte ProSiebenSat.1 PULS 4 bei den Unter-50-Jährigen zur Nr. 1 aller TV-Gruppen in Österreich. Ebenfalls 2017 initiierte er mit ZAPPN – heute JOYN – den Einstieg in den österreichischen Streamingmarkt.

2018 war Breitenecker Co-Autor des Buchs „Change the Game“ gemeinsam mit Corinna Milborn und prägte darin den Leitgedanken „Kooperation statt Konkurrenz“. 2019 startete mit PULS 24 der erste österreichische 24/7-Live-Nachrichtensender mit klarer Public-Value-Ausrichtung. Nicht zuletzt folgte 2023 der erfolgreiche Launch der senderübergreifenden Streamingplattform JOYN in Österreich, die private Sender und öffentlich-rechtliche Inhalte – darunter Programme des ORF – integriert.

Der ausgewiesene TV- und Streaming-Experte wurde für seine Leistungen mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als „Medienmanager des Jahres“ 2013 und 2017. Markus Breitenecker, geboren am 28. November 1968 ist verheiratet und Vater zweier Kinder.

Die Bekanntgabe seiner Bewerbung veröffentlichte Markus Breitenecker heute auf seinem

LinkedIn-Profil.