  • 22.05.2026, 07:00:34
  • /
  • OTS0005

AVISO 185. Vollversammlung der AK Wien, 28. Mai 2026: Bildung im Fokus

Am Donnerstag, 28. Mai 2026, findet die 185. Tagung der Vollversammlung der Arbeiterkammer Wien – das Arbeitnehmer:innenparlament – statt.

Wien (OTS) - 

Schwerpunkt der Vollversammlung wird das Thema Bildung sein, dazu wird Bildungsminister Christoph Wiederkehr eine Keynote halten, außerdem werden Mitglieder der Vollversammlung, die in unterschiedlichen Bildungsbereichen tätig sind, Statements dazu abgeben. Sozialministerin Korinna Schumann – das Sozialministerium ist die Aufsichtsbehörde der Arbeiterkammern – wird Grußworte an die Teilnehmer:innen richten. Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen außerdem ein politischer Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl, Anträge der Fraktionen und Gruppierungen sowie der Beschluss des Rechnungsabschlusses 2025.

185. Vollversammlung der AK Wien

Das Wiener Arbeitnehmer:innenparlament besteht aus 180 Kammerrät:innen. Die gewählten Vertreter:innen beraten hier über die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage und stimmen über Anträge und Resolutionen ab. Die Vollversammlung tagt zwei Mal im Jahr. Aufgrund der Platzverhältnisse ist die Besucher:innenzahl vor Ort begrenzt und nur via Anmeldung an [email protected] möglich.

Datum: 28.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Bildungszentrum der AK Wien
Theresianumgasse 16-18
1040 Wien
Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/vollversammlung

Arbeitnehmer:innenparlament online

Interessierte können die Vollversammlung der AK Wien auch im Livestream mitverfolgen:

Rückfragen & Kontakt

AK Wien
Chef:in vom Dienst
Telefon: 01 501 65 12656
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | AKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Donnerstag, 28.05.2026, 10:00]

Arbeiterkammer Wien

Rückfragen & Kontakt

AK Wien
Chef:in vom Dienst
Telefon: 01 501 65 12656
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.arbeiterkammer.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright