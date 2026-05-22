AVISO 185. Vollversammlung der AK Wien, 28. Mai 2026: Bildung im Fokus

Wien (OTS) -

Schwerpunkt der Vollversammlung wird das Thema Bildung sein, dazu wird Bildungsminister Christoph Wiederkehr eine Keynote halten, außerdem werden Mitglieder der Vollversammlung, die in unterschiedlichen Bildungsbereichen tätig sind, Statements dazu abgeben. Sozialministerin Korinna Schumann – das Sozialministerium ist die Aufsichtsbehörde der Arbeiterkammern – wird Grußworte an die Teilnehmer:innen richten. Auf der Tagesordnung des Arbeitnehmer:innenparlaments stehen außerdem ein politischer Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl, Anträge der Fraktionen und Gruppierungen sowie der Beschluss des Rechnungsabschlusses 2025.

185. Vollversammlung der AK Wien

Das Wiener Arbeitnehmer:innenparlament besteht aus 180 Kammerrät:innen. Die gewählten Vertreter:innen beraten hier über die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage und stimmen über Anträge und Resolutionen ab. Die Vollversammlung tagt zwei Mal im Jahr. Aufgrund der Platzverhältnisse ist die Besucher:innenzahl vor Ort begrenzt und nur via Anmeldung an [email protected] möglich.

Datum: 28.05.2026, 10:00 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Bildungszentrum der AK Wien

Theresianumgasse 16-18

1040 Wien

Österreich

URL: https://wien.arbeiterkammer.at/vollversammlung