„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Energieversorgung schlägt Klimaschutz

Wien (OTS) -

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:20 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 18. bis 21. Mai 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie sie die Abwägung zwischen Energiesicherheit und Klimazielen beurteilen. Die konkrete Fragestellung lautete: „Sollte Österreich Ihrer Meinung nach im Zweifel eher die Energieversorgung absichern, auch wenn dadurch Klimaziele langsamer erreicht werden, oder sollte Österreich eher an den Klimazielen festhalten, auch wenn das die Energieversorgung schwieriger oder teurer machen kann? Bitte beantworten Sie das auf einer Skala von 1 bis 6.“



Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt eine klare Tendenz: Die Bevölkerung neigt deutlich in Richtung Absicherung der Energieversorgung. Insgesamt 51 Prozent der Befragten ordnen sich auf der Skala klar für die Absicherung der Energieversorgung ein (Werte 1 und 2), während nur 14 Prozent stark in Richtung Vorrang für Klimaziele tendieren (Werte 5 und 6). Der Mittelwert von 2,6 unterstreicht diese Gewichtung in Richtung Energiesicherheit.



Deutliche Unterschiede zeigen sich nach Parteipräferenz: Besonders stark ist die Priorisierung der Energiesicherheit bei FPÖ-Wähler:innen, von denen 76 Prozent (MW 1,8) klar in Richtung Absicherung tendieren (Werte 1 und 2). Auch ÖVP-Wähler:innen zeigen eine deutliche Neigung in diese Richtung (57 Prozent, MW 2,4).

Ein differenzierteres Bild ergibt sich bei SPÖ- (39 Prozent bei den Werten 1 und 2, MW 2,9) und NEOS-Wähler:innen (40 Prozent bei den Werten 1 und 2, MW 3,2), die sich deutlich ausgewogener über die Skala verteilen. Klar anders positionieren sich Grün-Wähler:innen: Sie setzen mehrheitlich auf die Klimaziele, mit einem Schwerpunkt im oberen Skalenbereich (49 Prozent bei den Werten 5 und 6, MW 4,2), während eine Minderheit die Energieversorgung klar priorisiert (17 Prozent).



Meinungsforscher Peter Hajek: „In Zeiten knapper Kassen und steigender Kosten hat es der Klimaschutz schwer. Da schlägt das kurzfristige persönliche Finanzproblem das langfristige Umweltproblem um Längen. Das war schon immer so. In den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts sprach man in der Politikwissenschaft vom sunshine issue (Sonnenscheinthema) Umweltschutz. Geht es allen wirtschaftlich gut, kann man sich um den Umweltschutz kümmern.“



„Aktuell: Die Woche“

Freitag, 22:20 Uhr bei ATV

Jederzeit im Stream auf JOYN