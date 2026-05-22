KI verändert den Welthandel grundlegend – Europa droht neue digitale Abhängigkeit

Wien (OTS) -

21. Mai 2026 - Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant zu einem neuen Machtfaktor im Welthandel. Eine aktuelle Analyse von ACREDIA Group und Allianz Trade zeigt: AI verändert nicht nur Technologien, sondern ganze Lieferketten, Handelsströme und geopolitische Abhängigkeiten. Besonders Europa droht dabei zwischen den globalen Technologieblöcken an Einfluss zu verlieren.

Der weltweite Handel mit AI-relevanten Gütern hat sich laut Studie innerhalb von zehn Jahren von rund USD 1 Billion auf USD 3,8 Billionen nahezu vervierfacht. Mittlerweile entfallen bereits rund 15 Prozent des globalen Warenhandels auf AI-nahe Produkte und Infrastruktur. Asien kontrolliert dabei große Teile der Wertschöpfung – von Halbleitern über Speichertechnologien bis hin zu Rechenzentren.

„Der globale Wettlauf um künstliche Intelligenz ist längst auch ein Wettlauf um Infrastruktur, Daten und wirtschaftlichen Einfluss“, erklärt Michael Kolb, Vorstand der ACREDIA. „Wer die Chips, Rechenzentren und Plattformen kontrolliert, kontrolliert künftig auch wesentliche Teile der globalen Wertschöpfung.“

Europa droht den Anschluss zu verlieren

Besonders kritisch sieht die Studie Europas Position im internationalen AI-Wettbewerb. Während die USA Milliarden in Cloud-Infrastruktur, Rechenleistung und digitale Plattformen investieren, bleibt Europa deutlich zurück. Die operative Rechenzentrums-Kapazität Europas liegt laut Analyse rund viermal unter jener der USA.

Gleichzeitig wächst Europas Abhängigkeit von amerikanischen Technologieanbietern. Bereits heute dominieren US-Hyperscaler große Teile der europäischen Cloud- und Dateninfrastruktur. Mit zunehmender Nutzung von AI-Services könnten künftig jährlich Milliardenbeträge aus Europa an US-Anbieter abfließen.

„Europa läuft Gefahr, vom Industriestandort zum digitalen Mieter zu werden“, warnt Michael Kolb. „Die Abhängigkeit betrifft nicht nur Technologie, sondern zunehmend auch Wettbewerbsfähigkeit, Innovationskraft und wirtschaftliche Souveränität.“

Lieferketten werden zum geopolitischen Risiko

Die Analyse zeigt zudem, wie stark die globale AI-Wertschöpfung auf wenige Regionen konzentriert ist. Taiwan, Südkorea, China und die USA spielen Schlüsselrollen bei Halbleitern, Hochleistungsspeichern und AI-Infrastruktur. Politische Spannungen oder Handelskonflikte könnten daher massive Auswirkungen auf Preise, Verfügbarkeit und Produktionsketten haben.

Parallel dazu nimmt die staatliche Einflussnahme weltweit deutlich zu. Exportkontrollen, Technologie-Sanktionen und milliardenschwere Förderprogramme verschärfen den globalen Wettbewerb zusätzlich. Laut Studie sind mittlerweile weltweit mehr als 3.600 industriepolitische Maßnahmen im Zusammenhang mit AI-Technologien in Kraft.

„AI-Lieferketten werden zunehmend zur geopolitischen Nervenzone der Weltwirtschaft“, so Kolb. „Unternehmen müssen Risiken heute viel breiter denken – von Rohstoffen und Lieferanten bis hin zu Datenflüssen und digitaler Infrastruktur.“

Welthandel vor tiefgreifendem Umbau

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass sich der globale Handel strukturell verändert. Effizienz allein verliert an Bedeutung, während strategische Resilienz, technologische Souveränität und politische Stabilität zunehmend zu zentralen Standortfaktoren werden.

Lieferketten werden regionaler, Technologie politischer und digitale Infrastruktur zu einem strategischen Machtinstrument. „Die Zeit rein effizienter Globalisierung geht zu Ende“, betont Michael Kolb. „Unternehmen brauchen heute nicht nur stabile Lieferketten, sondern auch belastbare Risiko- und Technologiestrategien, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.“



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