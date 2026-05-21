Der ORF gehört uns: Zivilgesellschaft und Journalist_innen fordern bei Kundgebung unabhängige ORF-Spitze

Wien (OTS) -

Über 300 Personen versammeln sich bei der Kundgebung “Der ORF gehört uns” am Ballhausplatz. Anlässlich der bevorstehenden ORF-Wahl sprechen Christian Haslinger, Daniela Kraus, Michael Kerbler, Brigitte Handlos und Renata Schmidtkunz über die Notwendigkeit eines unabhängigen ORF für die Demokratie.

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Stimmen aus Zivilgesellschaft und Journalismus

Vertreter_innen aus Zivilgesellschaft, Journalismus und Medienorganisationen sprechen sich bei der Kundgebung für eine ORF-Wahl ohne parteipolitischen Einfluss aus.

Christian Haslinger, #aufstehn: “Gerade in Zeiten von Desinformation, KI und Angriffen auf Medienfreiheit braucht es einen unabhängigen ORF, dem wir Bürger_innen vertrauen können. Das geht aber nicht, wenn Partei-Günstlinge den Chef_innen-Posten bekommen, statt die besten Köpfe.”

Daniela Kraus, Generalsekretärin Presseclub Concordia: “Die Unabhängigkeit des ORF ist nicht nur eine Frage der Medienpolitik, sondern eine Frage der Demokratie. Deshalb ist jetzt der Zeitpunkt, den ORF durch eine längst überfällige Gremienreform vor politischer Einflussnahme abzusichern.”

Michael Kerbler, Reporter ohne Grenzen und ehemaliger ORF-Journalist: “Die jüngsten Fälle von Machtmissbrauch und sexueller Belästigung haben aufgezeigt, dass im ORF dringender Handlungsbedarf besteht. Dazu gehört, der Intransparenz und dem parteipolitischen Einfluss bei der aktuellen Bestellung einer neuen Generaldirektion entschieden entgegenzutreten.”

Brigitte Handlos, ehemalige ORF-Journalistin: “Dass Frauen nach einem Fehlverhalten von männlichen Vorgesetzten belächelt, herabgewürdigt oder gar entlassen werden, wenn sie sich beschweren, muss aufhören. Es braucht einen Neustart im ORF, um dieser Täter-Opfer-Umkehr ein Ende setzen.”

Renata Schmidtkunz, ehemalige ORF-Journalistin: “Demokratie braucht guten, unabhängigen und verlässlichen öffentlich-rechtlichen Journalismus. Der ORF muss diverse Meinungsbildung und gesellschaftlichen Diskurs ermöglichen können – denn er gehört den Bürger_innen.”

Link zur Petition: Der ORF gehört uns