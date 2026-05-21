  • 21.05.2026, 17:35:33
  • /
  • OTS0168

Taucher (SPÖ) begrüßt klares Nein von BGM Ludwig zu Uni-Kürzungen: „Wer bei Unis kürzt, spart bei Ärzt*innen und Lehrer*innen von morgen“

Wien (OTS) - 

Mit klaren Worten unterstützt SPÖ-Klubvorsitzender Mag. Josef Taucher den Vorstoß von Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig (SPÖ) gegen die von der österreichischen Bundesregierung geplanten Kürzungen im Universitätsbereich. Angesichts der bekannt gewordenen Sparpläne des Bundes warnt Taucher eindringlich davor, an Österreichs Zukunft zu sparen.

„Unser Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig hat Recht, wenn er sagt: ‚Wer bei Universitäten kürzt, spart bei Ärzt*innen, Lehrer*innen, Techniker*innen und Forscher*innen von morgen.‘ Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen braucht es Investitionen in Bildung, Forschung und Innovation – und keine Kahlschläge“, betont Taucher.

Wien sei nicht nur die größte Studierendenstadt Österreichs, sondern mit der Universität Wien als größte Universität im deutschsprachigen Raum auch eine internationale Universitätshauptstadt mit enormer Bedeutung für Wissenschaft, Wirtschaft und gesellschaftlichen Fortschritt. Tausende junge Menschen aus Österreich und der ganzen Welt würden hier studieren, forschen und ihre Zukunft aufbauen.

„Unsere Universitäten sind keine Kostenstelle, sondern das Fundament für sozialen Aufstieg, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Wer heute Studienbedingungen verschlechtert oder Bildungswege erschwert, gefährdet langfristig den Wohlstand unseres Landes“, so Taucher weiter.

Besonders deutlich stellt sich der Klubvorsitzende hinter die Haltung von Bürgermeister Ludwig, der Kürzungen im Hochschulbereich eine klare Absage erteilt hat. Während andere Länder massiv in Forschung und Universitäten investieren, dürfe Österreich nicht den Rückwärtsgang einlegen.

„Wien steht für freien Bildungszugang, starke Hochschulen und echte Zukunftschancen – unabhängig vom Einkommen der Eltern. Studiengebühren oder Einsparungen auf Kosten der Studierenden sind der falsche Weg. Der Wettbewerb um die besten Köpfe wird nicht mit Kürzungen gewonnen, sondern mit klugen Investitionen“, erklärt Taucher.

Abschließend fordert Taucher die Bundesregierung auf, die angekündigten Sparmaßnahmen zu überdenken und gemeinsam mit den Universitäten tragfähige Lösungen zu entwickeln: „Studierende verdienen gute Studienbedingungen, moderne Hochschulen und eine starke Forschungslandschaft. Sie sind die Innovator*innen, Wissenschaftler*innen und Fachkräfte von morgen und gestalten die Zukunft unseres Landes mit. Wer die Zukunft Österreichs sichern will, muss heute in Bildung, Wissenschaft und Zukunft investieren. Alles andere wäre kurzsichtige Politik auf Kosten der nächsten Generation.“ (schluss) sh

Rückfragen & Kontakt

Sarah Hierhacker, MA
Wiener Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Mediensprecherin
Leitung Medien- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000 81923
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.rathausklub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | DS1

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

SPÖ Wien Rathausklub

Rückfragen & Kontakt

Sarah Hierhacker, MA
Wiener Landtags- und Gemeinderatsklub der SPÖ
Mediensprecherin
Leitung Medien- & Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 01 4000 81923
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.rathausklub.spoe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright