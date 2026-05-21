Taucher (SPÖ) begrüßt klares Nein von BGM Ludwig zu Uni-Kürzungen: „Wer bei Unis kürzt, spart bei Ärzt*innen und Lehrer*innen von morgen“

Wien (OTS) -

Mit klaren Worten unterstützt SPÖ-Klubvorsitzender Mag. Josef Taucher den Vorstoß von Wiens Bürgermeister Dr. Michael Ludwig (SPÖ) gegen die von der österreichischen Bundesregierung geplanten Kürzungen im Universitätsbereich. Angesichts der bekannt gewordenen Sparpläne des Bundes warnt Taucher eindringlich davor, an Österreichs Zukunft zu sparen.

„Unser Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig hat Recht, wenn er sagt: ‚Wer bei Universitäten kürzt, spart bei Ärzt*innen, Lehrer*innen, Techniker*innen und Forscher*innen von morgen.‘ Gerade in Zeiten großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Herausforderungen braucht es Investitionen in Bildung, Forschung und Innovation – und keine Kahlschläge“, betont Taucher.

Wien sei nicht nur die größte Studierendenstadt Österreichs, sondern mit der Universität Wien als größte Universität im deutschsprachigen Raum auch eine internationale Universitätshauptstadt mit enormer Bedeutung für Wissenschaft, Wirtschaft und gesellschaftlichen Fortschritt. Tausende junge Menschen aus Österreich und der ganzen Welt würden hier studieren, forschen und ihre Zukunft aufbauen.

„Unsere Universitäten sind keine Kostenstelle, sondern das Fundament für sozialen Aufstieg, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Wer heute Studienbedingungen verschlechtert oder Bildungswege erschwert, gefährdet langfristig den Wohlstand unseres Landes“, so Taucher weiter.

Besonders deutlich stellt sich der Klubvorsitzende hinter die Haltung von Bürgermeister Ludwig, der Kürzungen im Hochschulbereich eine klare Absage erteilt hat. Während andere Länder massiv in Forschung und Universitäten investieren, dürfe Österreich nicht den Rückwärtsgang einlegen.

„Wien steht für freien Bildungszugang, starke Hochschulen und echte Zukunftschancen – unabhängig vom Einkommen der Eltern. Studiengebühren oder Einsparungen auf Kosten der Studierenden sind der falsche Weg. Der Wettbewerb um die besten Köpfe wird nicht mit Kürzungen gewonnen, sondern mit klugen Investitionen“, erklärt Taucher.

Abschließend fordert Taucher die Bundesregierung auf, die angekündigten Sparmaßnahmen zu überdenken und gemeinsam mit den Universitäten tragfähige Lösungen zu entwickeln: „Studierende verdienen gute Studienbedingungen, moderne Hochschulen und eine starke Forschungslandschaft. Sie sind die Innovator*innen, Wissenschaftler*innen und Fachkräfte von morgen und gestalten die Zukunft unseres Landes mit. Wer die Zukunft Österreichs sichern will, muss heute in Bildung, Wissenschaft und Zukunft investieren. Alles andere wäre kurzsichtige Politik auf Kosten der nächsten Generation.“ (schluss) sh