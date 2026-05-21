Theater, Tanz, Kabarett, Lesungen, Buchpräsentationen und mehr

St. Pölten (OTS) -

Am Donnerstag, 28. Mai, lädt der Theaterclub 14+ im Landestheater Niederösterreich in St. Pölten zur Premiere von „Love Is the Thing“; Beginn in der Theaterwerkstatt ist um 19 Uhr. Am Samstag, 30. Mai, folgt ab 19.30 Uhr im Großen Haus „Times Are Changing – Eine Abschiedsgala“ für und mit Marie Rötzer. Mit dabei sind auch Nikolaus Habjan, Ines Schüttengruber, Maria und Helmut Stippich, Josef Haslinger, Ruth Brauer-Kvam und das „Bürger:Innentheater“. Eintritt: freie Spende zugunsten verschiedener Kooperationspartner; Anmeldungen unter e-mail [email protected]. Nähere Informationen unter 02742/908080-600 und www.landestheater.net.

Im Cinema Paradiso St. Pölten wiederum stellt Anita Zieher am Donnerstag, 28. Mai, ab 18 Uhr in ihrem „Portraittheater“ das Leben der in Niederösterreich geborenen Widerstandskämpferin und Politikerin Maria Emhart in den Mittelpunkt; der Eintritt ist frei. Im Cinema Paradiso Baden indes wartet am Dienstag, 2. Juni, ab 19.30 Uhr die nächste Runde „Tagebuch Slam“ mit jeweils zwei Beiträgen, die älter als fünf Jahre sein müssen und maximal fünf Minuten dauern dürfen. Am Mittwoch, 10. Juni, folgen hier Michael Köhlmeier und Hans Theessink, die in der mit Musik kombinierten Lesung „Westernhelden“ mit Stimme und Gitarre in das Leben im Wilden Westen eintauchen. Nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/21400 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten bzw. für Baden unter 02252/256225 und www.cinema-paradiso.at/baden.

Der diesjährige „Klangraum Waidhofen“ im Kristallsaal des Rothschildschlosses in Waidhofen an der Ybbs setzt sein Programm am Donnerstag, 28. Mai, mit einem „Tanz auf dem Vulkan“ fort: Mechthild Großmann und der Pianist Gottlieb Wallisch entführen dabei mit Texten von Else Lasker-Schüler, Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky, Erich Kästner u. a. sowie Musik von Kurt Weill, Paul Hindemith, Misha Spoliansky, Wilhelm Grosz u. a. in das Berlin der 1920er- und frühen -30er-Jahre. Am Donnerstag, 4. Juni, widmen sich hier dann Stefanie Reinsperger und Drew Sarich als Singer-Songwriter in „Dirty Old Man“ Charles Bukowski. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr; nähere Informationen und Karten beim Bürgerservice Waidhofen an der Ybbs unter 07442/511 und e-mail [email protected] bzw. www.klangraeume.at.

Das Lastkrafttheater setzt seine diesjährige Tournee mit „Umsonst!“ von Johann Nestroy in der Regie von Nicole Fendesack am Donnerstag, 28. Mai, ab 18.30 Uhr im Rathauspark von Guntramsdorf fort. Darauf folgen am Freitag, 29. Mai, ab 19.30 der Stadtplatz in Gmünd, am Sonntag, 31. Mai, ab 16.15 Uhr im Rahmen des „Pfingstrosenfests" Schloss Artstetten, am Dienstag, 2. Juni, ab 19 Uhr der Vorplatz des Grunerhofs in Leobendorf, am Mittwoch, 3. Juni, ab 19 Uhr die Sommerzeile in Bad Pirawarth, am Donnerstag, 4. Juni, ab 19.30 Uhr der Rathauspark in Sieghartskirchen, am Freitag, 5. Juni, ab 19.30 Uhr das Volksheim in Herzogenburg, am Samstag, 6. Juni, ab 19 Uhr der Schlossplatz in Zistersdorf, am Dienstag, 9. Juni, ab 19 Uhr das Freizeitzentrum Wiener Neudorf, am Mittwoch, 10. Juni, ab 19 Uhr der Pfarrgarten in Stetten, am Donnerstag, 11. Juni, ab 19 Uhr der Schloßplatz in Karlstetten, am Mittwoch, 17. Juni, ab 19.30 Uhr Schloss Kottingbrunn und am Donnerstag, 18. Juni, ab 18.30 Uhr die Hillerwiese in Wöllersdorf-Steinabrückl. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0699/11127543 und 0676/6947625, e-mail [email protected] und www.lastkrafttheater.com.

Im Festsaal der Burg Perchtoldsdorf veranstaltet der Hochbergkreis Perchtoldsdorf am Donnerstag, 28. Mai, ab 19 Uhr eine Diskussion zum Thema „Fußball WM – Sportfest oder politischer Spielball Donald Trumps“ mit Roland Adrowitzer, Josef Pröll, Armin Thurnher, Hannelore Veit und Thomas Langpaul. Nähere Informationen und Karten unter 01/86683-400 und https://events.eventjet.at.

Am Freitag, 29. Mai, findet im Literaturhaus NÖ in Krems im Rahmen der „Hörspieltage“ ab 18 Uhr „Was gehört werden muss“ statt: Magdalena Schrefel und Yevgeniy Breyger lesen dabei aus ihren aktuellen Büchern „Das Blaue vom Himmel“ sowie „hallo niemand“ und sprechen anschließend mit der Journalistin Elisabeth Zimmermann. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02732/72884, e-mail [email protected] und www.literaturhausnoe.at.

Ebenfalls am Freitag, 29. Mai, bringt Omar Sarsam ab 20 Uhr in der Eislaufhalle von Traiskirchen ein „Best of“ auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 0664/3455349 und www.traiskirchen.gv.at.

Bereits ab 18.30 Uhr ist an diesem Tag, Freitag, 29. Mai, Marc Elsberg zu Gast in der Stadtbibliothek Traiskirchen und liest aus seinem Buch „Eden – Wenn das Sterben beginnt“. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 050/355-385, e-mail [email protected] und www.traiskirchen.bvoe.at.

„100 Jahre Kabarettklassiker“ präsentiert das Duo Strobl & Sokal am Freitag, 29. Mai, im Theater Forum Schwechat, wo ab 20 Uhr das Beste von Hermann Leopoldi, Pirron & Knapp, Gerhard Bronner und Helmut Qualtinger sowie Georg Kreisler zu hören ist. Nähere Informationen und Karten unter 01/7078272, e-mail [email protected] und www.forumschwechat.com.

Kabarett gibt es am Freitag, 29. Mai, auch in der Bühne Purkersdorf, wo Dirk Stermann ab 19.30 Uhr sein neues Programm „20 Spritzer bis Amstetten“ präsentiert. Nähere Informationen und Karten unter 02231/64853, e-mail [email protected] und www.die-buehne-purkersdorf.at.

In der Bühne im Hof in St. Pölten laden die Barbaren Barbies am Freitag, 29. Mai, ab 19.30 Uhr ein Publikum ab 14 Jahren zum „Rainbow Circus“, ehe Elli Bauer, Magda Leeb, Sonja Pikart und Antonia Stabinger am Samstag, 30. Mai, ab 18 Uhr zum Pub Quiz Bizarre „Edition Superheroes“ bitten. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail [email protected] und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail [email protected].

Im Wald4tler Hoftheater in Pürbach spielt Klaus Rohrmoser am Freitag, 29. Mai, ab 20.15 „Anne-Marie die Schönheit“ von Yasmina Reza, präsentiert Thomas Mraz am Samstag, 30. Mai, ab 20.15 Uhr sein Programm „Mraz First“ und spielt das Theatro Piccolo am Sonntag, 31. Mai, ab 16 Uhr für Kinder ab fünf Jahren „Sapperlotti“. Am Mittwoch, 3. Juni, ist ab 20.15 Uhr Edi Jäger mit „Nur eine Phase, Hase“ in Pürbach zu Gast, ehe am Freitag, 5., und Samstag, 6. Juni, jeweils ab 20.15 Uhr mit „Das Frittatensuppen-Massaker“ eine literarisch-performative Kochshow auf dem Spielplan steht. Am Freitag, 12. Juni, spielt Magdalena Köchl ab 20.15 Uhr „Prima Facie“ von Suzie Miller (Regie: Leonard Dick), am Samstag, 13. Juni, ab 20.15 Uhr und am Sonntag, 14. Juni, ab 16 Uhr Edi Jäger „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ von Éric-Emmanuel Schmitt (Regie: Hanspeter Horner). Nähere Informationen und Karten unter 02853/78469, e-mail [email protected] und www.hoftheater.at.

In Wiener Neustadt umfasst das Programm des NÖ Straßen.Kunst.Festivals am Freitag, 29. Mai, ab 14.20 Uhr und am Samstag, 30. Mai, ab 13 Uhr Beiträge u. a. von Ritmo Factory, Alakazam, Mullet Man & Mim, Will Streat, Cia Siclown, One Two Many, Lemour sowie der NÖ Schauspielakademie und der Kunstschule Wiener Neustadt. Nähere Informationen unter 02622/373-306 und www.strassenkunstfestival.at.

Am Samstag, 30. Mai, präsentiert das Europaballett ab 19 Uhr im Theater des Balletts in St. Pölten mit Florient Cador, Leonardo Germano, Nichika Shibata, Taisija Jevlachova, Daniela Diachok, Shana Gruber und Benjamin Skupien „Junge Choreografen“. Nähere Informationen und Karten unter 02742/230000, e-mail [email protected] und www.europaballett.at.

„Die meistgespielten Opern der Welt als Balladen" heißt ein Buch von Sonja Pistracher, das am Samstag, 30. Mai, ab 19 Uhr im Theater am Steg in Baden vorgestellt wird. Dabei singen, begleitet von Christian Koch am Klavier, die Sopranistin Alexandra Reinprecht und der Bariton Horst Hubmann. Nähere Informationen und Karten unter 0676/9504612, e-mail [email protected] und www.sonja-pistracher.com.

Am Samstag, 30. Mai, liest Thomas Zeska, musikalisch begleitet von Alexander Marius-Blach, ab 20.30 Uhr in der „babü” in Wolkersdorf aus seinem Buch „Herr Zeth – Das Leben eines unverbesserlichen Chaoten“. Nähere Informationen und Karten unter 0664/1413601, e-mail [email protected] und www.babue.com.

Gelesen wird am Samstag, 30. Mai, auch in der Stadtbücherei Krems, wo ab 10 Uhr Karin Siebenhandl Kindern zwischen vier und sieben Jahren aus „Die Bücherwaschmaschine“ von Carla Maia de Almeida vorträgt – Bastelspaß inklusive. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02732/801-382, e-mail [email protected] und www.krems.at/buecherei.

Im Kunstverein Baden findet am Samstag, 30., und Sonntag, 31. Mai, im Rahmen der Ausstellung „Private Mythologien“ mit Arbeiten von Andreas Dworak, Rosa Roedelius und Robert Svoboda eine „Venous“ genannte und vom Rhythmus der Zikaden inspirierte Performance von Luiza Furtado statt. Nähere Informationen unter 0650/4710011, e-mail [email protected] und www.kunstvereinbaden.at.

Im Stadttheater Wiener Neustadt bringt Eva Maria Marold am Samstag, 30. Mai, ab 19.30 Uhr ihr neues Kabarettprogramm „Frauen und Kinder zuerst“ auf die Bühne. Am Samstag, 13. Juni, folgt ab 20.30 Heinrich von Kleists „Der zerbrochene Krug“ in einer Aufführung der Wiener Neustädter Comedienbande gemeinsam mit Jugendlichen der NÖ Schauspielakademie. Nähere Informationen und Karten unter 02622/34000, e-mail [email protected] und www.stadttheater-wn.at.

Am Samstag, 30. Mai, im VAZ St. Pölten und am Sonntag, 31. Mai, in der Arena Nova in Wiener Neustadt präsentiert Van Hoorne Studios „Feuerwehrmann Sam Live! Abenteuer auf der Dino Insel“. Beginn ist jeweils um 14 Uhr; nähere Informationen und Karten für St. Pölten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at bzw. für Wiener Neustadt unter 02622/22360-10, e-mail [email protected] und www.arenanova.com.

Der Tag der offenen Tür der Synagoge Baden am Sonntag, 31. Mai, bietet u. a. ab 14 Uhr „Wer ist G'tt? Wir sind alle Kinder G'ttes" mit Benjamin Gilkarov, ab 15 Uhr „Jiddisch für Anfänger" mit Roman Grinberg sowie ab 16 Uhr den Dialogvortrag „Frauen im Judentum“ von Eidel Malowicki. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter www.ikg-wien.at/event/tdot-baden26.

Das „Pfingstrosenfest“ auf Schloss Artstetten am Sonntag, 31. Mai, bringt neben der „Umsonst“-Aufführung des Lastkrafttheaters (ab 16.15 Uhr) u. a. auch drei Reitvorführungen „Hoch zu Ross!“ des k.u.k. Dragonerregiments Kaiser Ferdinand (ab 11, 13 und 15 Uhr) sowie eine Kinderzaubershow (ab 12.30 Uhr). Nähere Informationen unter 07413/80060, e-mail [email protected] und www.schloss-artstetten.at.

Am Sonntag, 31. Mai, lädt die Galerie am Lieglweg in Neulengbach im Rahmen der Ausstellung „Farbenspiel“ von Maria Budweiser ab 17 Uhr zu „Poesis Sonora“ mit Lyrik von Peter Kaiser und Jazzgitarrenklängen von Manuel Reinbacher. Am Sonntag, 7. Juni, folgt hier ab 11 Uhr ein Literaturfrühstück, bei dem Valerie Springer aus ihrem neuen Roman „Eine Ziege, ein Dorf und kein Internet“ liest. Nähere Informationen unter 0676/4134647, e-mail [email protected] und www.galerieamlieglweg.at.

Schließlich erinnern Dr. Thomas Winkelbauer und Prof. Dr. Géza Pálffy am Dienstag, 2. Juni, ab 17 Uhr in der NÖ Landesbibliothek in St. Pölten unter dem Titel „500 Jahre Mohács 1526“ an diese Schlacht vor 500 Jahren und erläutern ihre Folgen aus (nieder)österreichischer und ungarischer Perspektive. Nähere Informationen und Anmeldungen unter 02742/9005-12835 und e-mail [email protected].