  • 21.05.2026, 17:10:02
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Regionalläden als Erfolgsmodell

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 30. Mai 2026, um 16.20 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - 

Wie wichtig Regionalläden am Land sind und womit sie Erfolg haben, zeigt „Land und Leute“ beispielhaft in Niederösterreich. Ohne Regionalläden wäre etwa die Nahversorgung in manchen Gegenden des Landes schwierig, wie in Aigen im Waldviertel. Der einzige Nahversorger in der Gemeinde mit ihren 14 Katastralgemeinden ist die „Genuss Hittn“ – ein regionaler Selbstbedienungsladen, wichtig für Kundschaft und bäuerliche Betriebe gleichermaßen.

Regionalläden haben aber auch eine wichtige soziokulturelle Funktion, ist sich Elisabeth Harreither, Leiterin der Initiative „So schmeckt Niederösterreich“, sicher. Das Zusammenkommen von Kundschaft und produzierenden Betrieben macht auch die Wertschöpfungskette sichtbar. Gelebt wird das etwa im Regionalladen „das LLois“ in Langenlois, wo die Produzenten regelmäßig ihre Produkte persönlich vorstellen.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 30. Mai:

Trend zum „Clean Eating“

Für die Rubrik „Genial gekocht – nachhaltig versorgt“ verrät Ernährungsexpertin Lisa Shelton aus Tirol spannende Rezepte zum „Clean Eating“. Dabei wird etwa auf Zucker und Weißmehl verzichtet und es werden regionale, saisonale und möglichst unverarbeitete Lebensmittel verwendet.

Auf den Spuren des roten Veltiners

Der Rote Veltliner darf als „Lokalmatador“ des Weinbaugebietes Wagram in Niederösterreich bezeichnet werden, der auch den Tourismus ankurbelt. Bei Weintouren erlebt man die Landschaft, den Wein und die Leidenschaft der Winzerfamilien.

Hofbelebung neu gedacht

Brachliegende Ackerflächen wurden in Mietgärten verwandelt, ein ehemaliger Schweinestall gibt nun einer Pilzkultur Raum: Johanna Schriebl, eigentlich Religionslehrerin, belebt mit neuen Ideen den Bauernhof ihrer Eltern in der Weststeiermark.

Kreative Auszeit am Hof

In dem über 100 Jahre alten Hofwiesler Hof im Lavanttal in Kärnten sollen Menschen eine kreative Auszeit finden – etwa beim Töpfern, Brotbacken oder Yoga. Neben der biologischen Landwirtschaft ist das eine Nische dieses zertifizierten Green Care Betriebs.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

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