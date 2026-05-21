- 21.05.2026, 17:01:32
- /
- OTS0162
Einladung Eröffnung der Wiener Elektro Tage 2026
Bereits zum sechsten Mal findet Österreichs größtes E-Mobility Event statt.
Wir laden Sie als Vertreter der Presse herzlich ein, an der Eröffnung der Wiener Elektro Tage am Rathausplatz teilzunehmen.
Nach der offiziellen Begrüßung durch Gremialobfrau des Landesgremiums Wien des Fahrzeughandels, Stephanie Ernst, sowie durch den Sprecher und Vorsitzenden der österreichischen Automobilimporteure, Günther Kerle, und den Veranstalter sowie Leiter der Porsche Media & Creative GmbH, Thomas Beran, präsentieren wir Ihnen die diesjährigen Österreichpremieren der teilnehmenden Marke.
Eröffnung der Wiener Elektro Tage 2026
Freitag, 29. Mai 2026
Rathausplatz Wien
10:30 – 12:00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Wir bitte um Amelung bis 28. Mai unter folgendem Link:
PRESSE EINLADUNG Eröffnung Wiener Elektro Tage 2026 am Rathausplatz – Formular ausfüllen
Eröffnung der Wiener Elektro Tage 2026
Offizielle Eröffnung und Präsentation der Österreich Premieren der Wiener Elektro Tage 2026
Datum: 29.05.2026, 10:30 Uhr
Art: Messen
Ort: Wiener Rathausplatz
Rückfragen & Kontakt
Porsche Media & Creative GmbH
E-Mail: [email protected]
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PMC