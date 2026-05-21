Einladung Eröffnung der Wiener Elektro Tage 2026

Wien (OTS) -

Bereits zum sechsten Mal findet Österreichs größtes E-Mobility Event statt.

Wir laden Sie als Vertreter der Presse herzlich ein, an der Eröffnung der Wiener Elektro Tage am Rathausplatz teilzunehmen.

Nach der offiziellen Begrüßung durch Gremialobfrau des Landesgremiums Wien des Fahrzeughandels, Stephanie Ernst, sowie durch den Sprecher und Vorsitzenden der österreichischen Automobilimporteure, Günther Kerle, und den Veranstalter sowie Leiter der Porsche Media & Creative GmbH, Thomas Beran, präsentieren wir Ihnen die diesjährigen Österreichpremieren der teilnehmenden Marke.

Eröffnung der Wiener Elektro Tage 2026

Freitag, 29. Mai 2026

Rathausplatz Wien

10:30 – 12:00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Wir bitte um Amelung bis 28. Mai unter folgendem Link:

PRESSE EINLADUNG Eröffnung Wiener Elektro Tage 2026 am Rathausplatz – Formular ausfüllen

Eröffnung der Wiener Elektro Tage 2026

Offizielle Eröffnung und Präsentation der Österreich Premieren der Wiener Elektro Tage 2026

Datum: 29.05.2026, 10:30 Uhr

Art: Messen

Ort: Wiener Rathausplatz

URL: https://www.wiener-elektrotage.at/