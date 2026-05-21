  • 21.05.2026, 16:40:38
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Eröffnung Von Trapp Family Mini Museum am Zwölferhorn

Kristina und Annie von Trapp
St. Gilgen am Wolfgangsee (OTS) - 

Am 21. Mai 2026 wurde das neue „Von Trapp Family Mini Museum“ am Zwölferhorn in St. Gilgen eröffnet

Kristina von Trapp, Enkelin des berühmten Paars Maria und Georg von Trapp, reiste gemeinsam mit ihrer Tochter Annie zur Eröffnung an. Ebenfalls anwesend waren Mario Stedile-Foradori, geschäftsführender Gesellschafter der Zwölferhorn Seilbahn, Leo Bauernberger, Geschäftsführer SalzburgerLand Tourismus Gesellschaft, Dr. Erich
Egger, offizieller Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft sowie Bürgermeister Otto Kloiber und zahlreiche Vertreter der regionalen Tourismusbranche. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von der Tanzlmusi St. Gilgen, während Familie Hackl vom Panoramarestaurant „Das Zwölfer“ die Gäste kulinarisch verwöhnte.

Mit dem neuen Mini Museum ist am Zwölferhorn ein besonderer Ort entstanden, der die wahre Geschichte der Familie von Trapp erzählt. Jener Familie, die mit ihrer Geschichte den weltberühmten Film „The Sound of Music“ inspirierte. Das Zwölferhorn und der Blick auf St. Gilgen sind im Vorspann des Films zu sehen und schaffen eine authentische Verbindung zwischen der Region und der Geschichte der Familie von Trapp.

Die Idee zum Museum entstand aus dem Wunsch, die Geschichte der Familie nicht nur in Vermont, sondern auch in Salzburg weiterleben zu lassen. Gemeinsam mit der Familie von Trapp wurde ein bestehendes Gebäude in ein liebevoll gestaltetes Mini Museum verwandelt. Besucher tauchen dort anhand detailreicher Miniaturen, zahlreicher Fotografien, Hintergrundinformationen sowie Originalmusik der Trapp Family Singers in die Geschichte der Familie ein. Persönliche Einblicke von Kristina von Trapp schaffen zudem eine besondere Nähe zur Gegenwart und zeigen, wie das Vermächtnis der Familie bis heute im „Von Trapp Family Lodge & Resort“ in Vermont weiterlebt.

Im Mittelpunkt des Museums stehen nicht nur die historischen Ereignisse rund um die Familie von Trapp, sondern auch Werte wie Zusammenhalt, Tradition, Naturverbundenheit und Gastfreundschaft. Damit baut das Museum auf besondere Weise eine Brücke zwischen der Salzburger Region und Vermont – zwei Orte, die bis heute eng mit der Geschichte der Familie verbunden sind.

Das „Von Trapp Family Mini Museum“ ist täglich entsprechend der Öffnungszeiten der Zwölferhorn Seilbahn geöffnet und kann ab dem 22. Mai 2026 kostenlos besucht werden. Bereits auf dem rund zehnminütigen Weg von der Bergstation zum Museum werden Gäste mit einem Quiz entlang des Weges spielerisch auf den Museumsbesuch eingestimmt.

Rückfragen & Kontakt

Zwölferhorn-Seilbahn Ges.m.b.H
Mag. Simona Stedile-Foradori
E-Mail: [email protected]

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Vorschau Bild von Paragleitflug nach der feierlichen Eröffnung von Annie und Kristina von Trapp [Bild, 1.65MB]
Vorschau Bild von Von Trapp Family Mini Museum am Zwölferhorn [Bild, 1.02MB]
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