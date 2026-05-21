  • 21.05.2026, 16:13:02
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Stars beim CALL Film Festival vom 28.-31. Mai in Bad Hofgastein: Kim Cattrall, Scorpions, Reinhold Messner, Parov Stelar, Cesár Sampson

Jetzt als Medienvertreter:in akkreditieren. Reguläre Tickets auf www.call-festival.com. Weiters mit dabei: Philipp Hochmair, Ina Regen, Oliver Hirschbiegel, Lars Amend u.v.a.

Wien/Bad Hofgastein (OTS) - 

Es wird ein Staraufgebot, wie es Salzburg selten gesehen hat: Vom 28.-31. Mai 2026 kommen große Namen zum ersten CALL Film Festival nach Bad Hofgastein, darunter Hollywoodstar Kim Cattrall („Sex and the City“); die Scorpions (Klaus Meine, Rudolf Schenker), mit 110 Millionen verkauften Alben eine der erfolgreichsten Rockbands der Musikgeschichte; Reinhold Messner, dessen Retrospektive mit 10 Filmen beim Festival gezeigt wird; Parov Stelar, der gerade erst vor über 150 Millionen Zuschauern beim Eurovisions-Songcontest sang und beim Festival die Weltpremiere seines Konzeptfilms „Artifact“ feiert; Salzburgs „Jedermann“ Philipp Hochmair; Bestsellerautor Lars Amend (14 SPIEGEL-Bestseller, u.a. „Dieses bescheuerte Herz“, „Rock Your Life“); Festival-Präsident Oliver Hirschbiegel, für „Der Untergang“ oscarnominiert u.v.a.

Jetzt akkreditieren unter www.call-festival.com/presse-akkreditierung

Medienvertreter:innen und Influencer:innen können sich auf der Festival-Website www.call-festival.com/presse-akkreditierung akkreditieren und an allen Filmen, Masterclasses, Vorträgen und der großen Jane Awards-Gala am 30. Mai 2026 teilnehmen.

Wichtige Medientermine (bitte vormerken):

  • Internationale Pressekonferenz am Donnerstag, 28. Mai 2026, 11 Uhr, Kursaal Bad Hofgastein (Kurpromenade 2-4, 5630 Bad Hofgastein) mit Reinhold und Diane Messner, Kim Cattrall u.a.
  • Jane Awards-Gala am Samstag, 30. Mai 2026, Kursaal Bad Hofgastein (Aufbau Medien ab 17.30 Uhr, Red Carpet ab 18.30 Uhr, Gala-Einlass ab 19.00 Uhr).

Wir freuen uns, Sie bei den Medienterminen begrüßen zu dürfen. Akkreditierte Journalistinnen und Journalisten können an allen vier Festivaltagen an sämtlichen Veranstaltungen des CALL Film Festivals teilnehmen.

Cesár Sampson, Ina Regen & Sharron Levy Showacts bei Jane Awards-Gala am 30. Mai

Bei der großen Jane Awards-Verleihung werden Kim Cattrall, die Scorpions, Reinhold Messner und Parov Stelar ausgezeichnet, Showacts sind u.a. Cesár Sampson, eben erst Interval Act des Eurovisions-Songcontests, Sharron Levy und Ina Regen.

Festivaltickets und Infos auf www.call-festival.com

Festivaltickets für die über 20 Filme des Festivals, Masterclasses (Talks) mit Stars und prominenten Gästen, Vorträge und die Jane Awards-Gals sind im Festival-Ticketshop ab Ꞓ 10 unter www.call-festival.com und am Ticketschalter im Kur- und Tourismusverband Bad Hofgastein, Tauernplatz 1, 5630 Bad Hofgastein, erhältlich.

Rückfragen & Kontakt

CALL. Inspiring People. PANAREA Studios GmbH
Christina Zappella-Kindel
Telefon: +43 676 932 77 99
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.call-festival.com

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